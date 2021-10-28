29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümü münasebetiyle Kaymakamlık Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Kaymakamımız Murat ACAR, Garnizon Komutanı Bünyamin GÜNDÜZ, Belediye Başkanı Ahmet COŞKUN, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet BAYRAK, Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr Kemal NARMANLIOĞLU, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Amirleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. İspir Kaymakamlığı ve ispir Belediyesi çelenklerinin sunumu akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile program sona erdi.

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