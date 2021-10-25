25 Ekim yeni benzin fiyatları son dakika! İstanbul, Ankara, İzmir, Tekirdağ akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Motorin fiyatları İstanbul! 25 Ekim Güncel benzin ve motorin fiyatları başlıklarına dair detaylar araştırılıyor. Dolar kurundaki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geldi. Fiyat artışı pompaya yansıyacak. İşte, akaryakıt fiyatları ve yeni benzin fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI!

Zammın ardından İstanbul'da 7,92'den satılan benzinin litresi 8,36 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,01'den 8,45'e yükselecek.

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