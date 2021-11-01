24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 kilometre kaçmış (2)

KONYA (DHA) - İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,