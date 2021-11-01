24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 kilometre kaçmış (2) - Haberler
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24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 kilometre kaçmış (2)

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel
24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 kilometre kaçmış (2)

İFADESİ ORTAYA ÇIKTIKonya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

KONYA (DHA) - İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Konya'da 24 kilo 600 gram eroinle yakalanan polis memuru Cumhur Acarca'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane kamptagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.

PİYASA DEGERİ 1.5 MİLYON

Ayrıca Araca'nın kaçarken otomobilinden attığı 24 kilo 600 gram eroinin piyasa değerinin 1.5 milyon lira olduğu belirtildi.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,


24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis, 60 kilometre kaçmış (2)

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Son Dakika Haberleri
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