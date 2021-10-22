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22 telefon, 1 dizüstü bilgisayar çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
22 telefon, 1 dizüstü bilgisayar çaldılar

Kırklareli'de yaşanan hırsızlık vakasında bir işletmeden 22 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayarı çalındı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'de yaşanan hırsızlık vakasında bir işletmeden 22 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayarı çalındı. Olayın şüphelilerini yakalamak üzere harekete geçen jandarma ekipleri ise, özverili çalışmaları neticesinde şüphelilerden birini kısa sürede gözaltına aldı.

Olay, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 03.10 sıralarında Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir telefoncu dükkanına giren hırsızlık şüphelileri, 22 adet cep telefonu ile 1 adet de dizüstü bilgisayarı çaldı. Yaklaşık 62 bin TL değerindeki elektronik eşyayı çalan hırsızların peşine düşen Büyükkarıştıran Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, olayda kullanılan aracın da çalıntı olduğunu tespit etti.

Yapılan sıkı araştırma ve incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerden D.Y. (20) kıskıvrak yakalandı. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor. - KIRKLARELİ

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