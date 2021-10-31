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21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mahallede 21 kedinin zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki mahallede 21 kedinin zehirlenerek öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'a bağlı Kumköy Mahallesi İrmene mevkisinde 6 kedi mahalle sakinlerince ölü bulunmuştu. 6 kedinin de ortadan kaybolduğu mahallede Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri tutanak tuttu. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Petbulans ekibi de ölen hayvanları incelenmesi üzerine barınağa götürdü. Bodrum'da kedi ölümlerinin yaşandığı diğer mahalle Cumhuriyet Mahallesi oldu. Mahallede 15 kedi öldü. 2 mahallede bir kısmı sahipli, bir kısmı da vatandaşlarca beslenen sokak kedilerinin ölümünde tarım ilacı ile zehirleme şüphesi olduğu öğrenildi. İki olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık tarafından şüpheli şahıs veya şahısların bulunması için soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

21 kedinin zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Bodrum'da 2 mahallede 20'den fazla kedi zehirlenerek öldürüldü
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