21 Ekim Perşembe Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Konya'da sular ne zaman gelecek? Konya'da su kesintisi listesi!
21 Ekim Perşembe günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, Konya'da sular ne zaman gelecek? İşte Konya'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 21 Ekim Perşembe 2021 KOSKİ su kesintileri
KONYA (Haberler.com) - KOSKİ'den yapılan açıklamada Konya'nın çeşitli ilçelerinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Ekim Perşembe Konya'da su kesintisi olacak ilçeler? Konya'da sular ne zaman gelecek?
KONYA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
- ÇUMRA OKÇU
21/10/2021 15:42:00 - 21/10/2021 17:42:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA SEBEKE ARIZASI-MUHAMMET KÜÇÜKAVCI
- ÇUMRA OKÇU
21/10/2021 15:42:00 - 21/10/2021 17:42:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA SEBEKE ARIZASI-MUHAMMET KÜÇÜKAVCI
- HÜYÜK İMRENLER
21/10/2021 15:00:00 - 21/10/2021 18:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
DEPO POMPA ELEKTRİK ARIZASI-05311014069
- MERKEZ - MERAM OSMAN GAZİ
21/10/2021 14:30:00 - 21/10/2021 19:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA ŞEBEKE ARIZASI-05309127381
- MERKEZ - KARATAY KARAASLANÜZÜMCÜ ŞADIRVAN SK
21/10/2021 14:04:00 - 21/10/2021 16:04:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
SEBEKE BAGLANTI ÇALISMALARI-SÜLEYMAN DÜGÜCÜ 05309127381
- MERKEZ - SELÇUKLU HOROZLUHAN GÜNEYKIŞLA SK ABONE HATTI TEST ÇALIŞMASI YAPILIR
21/10/2021 13:00:00 - 21/10/2021 18:01:59 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ABONE HATTI ARIZASI-05324946361
- KARATAY YENİKENT
21/10/2021 12:00:00 -21/10/2021 18:00:59 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
DEPO BAKIM ( TEMİZLİK-TAMİRAT) ÇALIŞMASI-SCADA
- KARATAY GÖÇÜ
21/10/2021 12:00:00 - 21/10/2021 14:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
DEPO BAKIM ( TEMİZLİK-TAMİRAT) ÇALIŞMASI-SCADA
- SELÇUKLU FATİH YENİACUN SK ESKİ SANAYİ SİTESİ
21/10/2021 11:50:00 - 21/10/2021 15:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA ŞEBEKE ARIZASI-05301097515
- EMİRGAZİ GÖLÖREN DEPO TEMİZLİĞİDE YAPILACAĞI İÇİN UZADI
21/10/2021 11:41:00 - 21/10/2021 23:59:59 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA ŞEBEKE ARIZASI-05365112033
- SELÇUKLU ERENKÖY MİMAR SİNAN CD VE CİVARI
21/10/2021 11:33:00 - 21/10/2021 13:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA ŞEBEKE ARIZASI-05359410649
- MERAM KARAHÜYÜK
21/10/2021 11:32:00 - 21/10/2021 17:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ISLAH ÇALIŞMASI (SU)-05559933055
- SELÇUKLU SİLLE AK
21/10/2021 11:19:00 - 21/10/2021 19:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ŞEBEKE BAĞLANTI ÇALIŞMALARI-
- SELÇUKLU TEPEKENT
21/10/2021 11:00:00 - 21/10/2021 13:00:00 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
DEPO BAKIM ( TEMİZLİK-TAMİRAT) ÇALIŞMASI-SCADA
- BOZKIR HİSARLIK
21/10/2021 10:00:00 - 21/10/2021 23:59:59 arası arıza ve bakım yapılacaktır.
ANA ŞEBEKE ARIZASI-05357328137