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2021 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

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2021 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

2021 YILI 4. İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ2021 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

ÇUKUROVA, ADANA (Habermetre) - 2021 YILI 4. İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2021 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Adem Arslan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ile STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda ; yatırım programında yer alan ve merkezi idare ile yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projelerin yapım ve tamamlanma aşamaları tüm ayrıntılarıyla ele alındı.

Çukurova Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Vali Elban, 2021 yılı 3. dönemi itibarıyla Adana'da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 430 projenin uygulandığını kaydederek "78 projemiz tamamlandı. 253 projemiz ise devam ediyor. " dedi. 51 projenin ihale aşamasında olduğunu belirtip 42 projenin ise etüt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Elban, projelerin toplam tutarının 12 milyar 820 milyon lira olduğunu ve bu projelerden çalışması başlayanlar için toplam 3 milyar 950 milyon lira harcandığını sözlerine ekledi.

Adana'nın her açıdan çok ciddi potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Vali Elban, "İlimizin bu potansiyelini ve ekonomik değerlerini çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için elimizden gelen tüm gayretleri sizlerle birlikte yerine getireceğimize inanıyorum" dedi.

Toplantı, Vali Elban'ın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü.

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Haber: 2021 Yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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