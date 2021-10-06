2021 Rebiülevvel ayı ne zaman, duası, ibadetleri neler? Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 'in doğduğu ay Rebiülevvel ayının önemi ve fazileti nedir?

Rebiülevvel ayının faziletleri merak ediliyor. Rebiülevvel, Hz. Peygamber'in doğduğu, hicret ettiği, Sevr'e sığındığı ve ilk Cuma namazını kıldırdığı İslam aleminde mukaddes aylardan biridir. 2021 yılında Rebiülevvel Ekim ayının 7'sinde başlayacak. Rebiülevvel ne demek? Rebiülevvel ayı ne zaman bitiyor? Rebiülevvel faziletleri, önemi ve daha fazlası…

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Rebiülevvel, hicrî kameri ayların üçüncüsüdür. Rebi, ''reb''kökünden gelir ve bahar anlamındadır. Bu aya rebi denmesinin nedeni, bahar mevsiminde bitkiler yeni ve taze olduklarından ve söz konusu aya bu mevsimde ad konulduğundan Rebiülevvel olarak anılır. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır.

REBİÜLEVVEL AYI NEDİR?

Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü'l-evvel (birinci rebî'), dördüncü ayına da rebîü'l-âhir (sonuncu rebî') veya rebîü's-sânî (ikinci rebî') denir. Sözlükte "bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket" gibi anlamlara gelen rebî' Arapça'da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin "bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt" mânalarındaki "rba" kökünden türediği ileri sürülmektedir. Araplar'ın havanın mutedil, su ve otun bol olduğu bu aylarda bir yerde konaklayıp hayvanlarını otlatmaları sebebiyle söz konusu iki aya bu adların verildiği ve bu ayların o zamanlar "rebî'" diye adlandırılan güz mevsimine rastladığı nakledilir. Araplar bu aylardan başka iki ayrı mevsim için de rebî' kelimesini kullanmışlar, çiçeklerin açıp mantarların bittiği bahar mevsimine rebîülevvel, meyvelerin yetişip olgunlaştığı güz mevsimine de rebîüssânî adını vermişlerdir. Bazı kaynaklarda eskiden Araplar'ın seneyi altı zaman dilimine ayırdıkları, iki ayına "rebîülevvel", iki ayına "sayf", iki ayına "kayz", iki ayına "rebîüssânî", iki ayına "harîf", iki ayına da "şitâ" dedikleri belirtilmektedir. Rebîülevvel ve rebîüssânînin genellikle "ay" mânasına gelen "şehr" kelimesiyle birlikte kullanılması da bunların mevsim anlamlarıyla karıştırılmasını önleme amacına bağlanır. Kamerî yılın güneş yılına göre kısa sürmesi sebebiyle kamerî ayların belirli mevsimlerde sabit olmadığı ve belli aralıklarla yılın her mevsimine rastladığı göz önünde bulundurularak bu ayların mevsimlerle irtibatının ilk isimlendirme itibariyle olduğuna özellikle dikkat çekilir. Bu durumu Araplar'ın ünlü "nesî" uygulamasıyla ilişkilendiren müellifler de vardır (bk. NESÎ). Hicrî takvimde yer alan ay isimlerinin İslâm'dan önce konulduğu bilinmektedir. Kaynaklarda rebîülevvelin Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde "mûrid", Arab-ı âribe döneminde "huvân/havvân" diye, rebîüssânînin aynı dönemlerde "mülzim" ve "suvân/busân/vebsân" olarak adlandırıldığı nakledilir. Osmanlı belgelerinde rebîülevvel (??), rebîülâhir ise (?) kısaltmasıyla g?sterilmi?tir.

İslâm tarihinde rebîülevvel ayının ?nemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber genel kabule g?re Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmi? ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği olu?turmu?tur (bk. MEVLİD). İslâm tarihinde bir d?nüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekle?mi?tir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye doğru yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varmı? ve burada Kubâ Mescidi'ni in?a etmi?tir. 12 Rebîülevvel'de Medine'ye hareket etmi?, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ula?mı?tır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî'nin in?asına ba?lanmı?tır. Hz. Peygamber'in âhirete irtihalinin de rebîülevvel ayında olduğu konusunda g?rü? birliği vardır. Me?hur olan rivayete g?re Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmi?tir. Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı ara?tırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar'da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle irtibatlandırılarak İslâm'da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından ayın ?nemli bir yeri olduğu, hilâlin müslümanlar için sembolik bir anlam ta?ıdığı ve bunun evrenle insanın kaderi arasındaki ili?kiye i?aret ettiği ifade edilmi?tir (Ahmad Hassan al-Zayat, XXXII [1961], s. 1).

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN 2021?

7 Ekim Perşembe 2021 Rebiülevvel ayının başlangıcıdır. Rebiülevvel ayı 7 Ekim'de başlayacak olup 5 Kasım'da ise bitecektir. Yani 5 Kasım günü Rebiülevvel ayının son günüdür.

REBİÜLEVVEL AYININ ÖNEMİ - FAZİLETLERİ

İslâm tarihinde Rebîülevvel ayının önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.v), Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması Müslüman toplumlarda bir mevlit geleneği oluşturmuştur. İslâm tarihinde bir dönüm noktası sayılan hicret de rebîülevvel ayında gerçekleşmiştir. Safer ayının sonlarında Hz. Ebû Bekir'le birlikte Sevr mağarasına sığınan ve 1 Rebîülevvel'de buradan ayrılıp Medine'ye yola çıkan Resûl-i Ekrem 8 Rebîülevvel Pazartesi günü Kubâ'ya varmış ve burada Kubâ Mescidi'ni inşa etmiştir. 12 Rebîülevvel'de Medine'ye hareket etmiş, Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırdıktan sonra aynı gün Medine'ye ulaşmıştır. Bu ayın içinde Mescid-i Nebevî'nin inşasına başlanmıştır. Hz. Peygamber'in âhirete erişmesinin rebîülevvel ayında olduğu konusunda görüş birliği vardır.

Bir rivayete göre Resûl-i Ekrem 12 Rebîülevvel Pazartesi günü vefat etmiştir. Hz. Peygamber'in doğum, hicret ve vefatının rebîülevvel ayında ve pazartesi gününde olması bazı araştırmacılarca, rebîülevvel ayının Araplar'da bolluk ve bereket ayı sayılması ve eski medeniyetlerde pazartesi gününün ayın yaratıldığı gün kabul edilmesiyle ilişkilendirilerek İslâm'da ibadet vakitlerinin belirlenmesi bakımından bu ayın önemli bir yeri olduğu bilinir.

REBÎÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER

Müstesna ay, Rebîülevvel zamanına özgü bir ibadet bulunmuyor ancak Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılıyor. Rebiülevvel ayında günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılınması gerekir. Bu ay aynı zamanda Mevlid Kandilini de içinde barındırdığından bolca salavat getirilmesi de hayırlıdır. Bolca Kur'an okunmalı ve Kur'an sohbetlerine gidilmeli, tefekkürde bulunulmalı, Müslüman kardeşlerimizden helallik alınmalı, sadaka verilmeli.

Rebiülevvel ayında yapılması gereken ibadetler:

Hz.Muhammed'in doğum gününün içinde olduğu Rebiülevvel ayı, Müslümanlar için oldukça önemli bir aydır. Peki, Mevlid Kandili'nin de yaklaştığının haber cisi olan Rebiülevvel ayı içerisinde hangi ibadetler yapılmalıdır?

Rebiülevvel ayı ibadetleri:

* Rebiülevvelayında bolca salavat getirilmelidir.

*Tesbih namazı kılınmalıdır. Tesbih namazının niyeti:

*Bu gece kılınacak tesbih namazına şu şekilde niyet edinilebilir; "Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber."

*100 Elhamdülillah (Rebiülevvelin 1-12. günleri arası her gün)

*500 Salavat-ı Şerif getirmek. Hz. Muhammed S.A.V.'i anmak.

* Bu ayda Kuran okunmalıdır.

*Kelime-i Şahadet getirmek

*Estağfurullah çekmek.

*Fatiha suresini okumak.

*Amenerrasulü'nü okumak

*Bol bol ihlas suresini okumak yapılabilecek ibadetler arasında yer almaktadır.

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