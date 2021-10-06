2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
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2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

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2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

- 2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu 2021 Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi.

- 2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

STOCKHOLM - 2021 Nobel Kimya Ödülü, Benjamin List ve David W.C. MacMillan'a verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Nobel Kimya Ödülü'nün bu yılki sahiplerini açıkladı. 2021 Nobel Kimya Ödülü, moleküler yapı oluşturmak için 3. tip bir katalizör olan "asimetrik organokataliz" geliştirmeleri nedeniyle Almanya'daki Max Planck Kömür Araştırma Enstitüsü'nden Benjamin List'e ve ABD'deki Princeton Üniversitesi'nden David W.C. MacMillan'a verildi. List ve MacMillan, 2000 yılında birbirlerinden bağımsız olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde metaller ve enzimlerin yanı sıra 3. tip bir katalizör geliştirerek, organik katalizörlerin çok sayıda kimyasal reaksiyonu yürütmek için kullanılabileceğini gösterdikleri için ödüle layık görüldü.

Söz konusu çalışmaların moleküler yapıyı tamamen yeni bir seviyeye taşıyarak, çevre dostu olduğu için "kimyayı daha yeşil yapmanın" yanı sıra asimetrik moleküller üretmeyi de çok daha kolay ve düşük maliyetli hale getirdiği ifade edildi. List'in "Prolin adı verilen bir aminoasidin kimyasal bir reaksiyonu katalize edip edemeyeceğini test ettiği", MacMillan'ın ise "Nem tarafından kolayca yok edilen metal katalizörlerle çalıştığı ve basit organik moleküller kullanarak daha dayanıklı türde bir katalizör geliştirdiği" belirtildi.

Nobel Kimya Komitesi Başkanı Johan Aqvist, "Bu kataliz kavramı basit olduğu kadar dahice ve gerçek şu ki birçok insan bunu neden daha önce düşünmediğimizi merak etti" dedi.

2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı

Son Dakika | 2021 Nobel Kimya Ödülü'nü Benjamin List ve David W.C. MacMillan kazandı
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