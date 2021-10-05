2021 ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman?

2021 ara tatiller ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte Meb 2021 - 2022 takvimi...

2021 İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi



??Ders zili 6 Eylül'de çalacak,



???1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,



???Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,



???2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,



??Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV — MEB (@tcmeb) September 2, 2021

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