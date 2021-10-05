2021 ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? - Haberler
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2021 ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman?

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2021 ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman?

2021 - 2022 eğitim öğretim yılı, yüz yüze eğitim modeli kapsamında başladı. Bu kapsamda 2021 ara tatiller ne zaman? İlk ara tatil ne zaman? sorularının yanıtı merak ediliyor. İlk ara tatil için geri sayım başladı. Ekim ayına gelinmesiyle birlikte ara tatil yapacak öğrenciler ilk ara tatil ne zaman? sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

2021 ara tatiller ne zaman? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk ara tatil ne zaman? Sömestr tatili ne zaman? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Okullarda ilk ara tatil yapacak öğrenciler ardından sömestr yani yarıyıl tatili için gün sayacak. İşte Meb 2021 - 2022 takvimi...

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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