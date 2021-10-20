20 şınav çekmeyene tantuni yok

ANKARA (İHA) - Ankara'da bir esnafın spora teşvik için 20 şınav çekene tantuniyi bedava verdiği "Spor Challenge Projesi" yoğun ilgi gördü.

Tandoğan'da tantunici esnafı Ali Serkan Yılmaz, vatandaşları spora teşvik etmek için farklı bir yönteme başvurdu. Spor sevgisini mesleğine yansıtan Yılmaz, işletmeye gelerek 20 şınav çekene ücretsiz tantuni ikramında bulunuyor. Bu yöntemle insanlara spor yapma alışkanlığı kazandırmayı düşündüğünü belirten Yılmaz, "Belli aralıklarla böyle etkinlikler yapıyoruz. Dışarı çıkma yasakları ve zorlu bir dönemden geçtik. Hareketli bir yaşam için farkındalık oluşturmak istedik. İşletmemize gelip 20 şınav veya 20 mekik çeken müşterilerimize tantuni ikram ediyoruz. Belli aralıklarla da böyle etkinlikler yaparak toplumumuza spor yapma alışkanlığı kazandırmaya çalışıyoruz. İleride de bu tarz etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Sokaktan geçen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi

Sporla ilgili her türlü etkinliğe katılmak isteğini belirten üniversite öğrencisi Mücahit Çiftçi, "Okuldan çıktık geziyorduk, böyle bir etkinlik gördüm ve hemen katılmak istedim. Sporu seviyoruz ve bu yüzden de her türlü etkinliğe katılmaya çalışıyoruz" dedi. - ANKARA