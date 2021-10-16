20 milyon liralık mücevheri rezervuarın içine saklamışlar

NİŞANTAŞI'nda bir kuyumcudan yaklaşık 20 milyon TL değerinde mücevheri silah zoruyla çalan iki kişi yakalandı. Sırbistan vatandaşı oldukları öğrenilen şüphelilerin çaldıkları eşyaları kaldıkları otelde duvarın içine monteli olan rezervuarın içine saklandıkları ortaya çıktı.

KAMERALARA YANSIDILAR

Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda kuyumcuya motosikletle gelen iki kişi, içerdeki çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra vitrinde bulunan 20 milyon lira değerinde mücevheri çalarak kaçtı. Olay anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenmişti.

OTELDE YAKALANDI

REZERVUARIN İÇİNE SAKLAMIŞLAR

MÜCEVHERLER İŞYERİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler Nenad V. ve Nikola V., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.