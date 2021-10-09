2 yıllık eşini feci kazada kaybeden Baydar: Bu trafik kazasından ziyade cinayet

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde geçtiğimiz 9 Ağustos'ta 34 BB 057 plakalı otomobili arızalanan Halil Yüksel Baydar, aracını güvenlik şeridine çekti. Aynı yöne giden 35 AKB 629 plakalı bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada Baydar'ın eşi Gülay Baydar hayatını kaybederken Halil Yüksel Baydar'ın da aralarında olduğu 6 kişi de yaralandı. Olayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada çarpan otomobilin araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

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