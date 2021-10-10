2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI - Haberler
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2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e (60) ait 2 pitbull, Murat Turan'ın (54) Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü.

İZMİR'in Menderes ilçesinde İlhami Küçük'e (60) ait 2 pitbull, Murat Turan'ın (54) Leo isimli köpeğine saldırıp öldürdü. Saldırıda kedisi ve kendisi de yaralanan Turan'ın şikayetçi olduğu pitbull cinsi köpeklerin sahibi Küçük, 2 bin 500 lira para cezasına çarptırldı.

Olay, 5 Mayıs 2020'de Ata Mahallesi'nde Turan ailesinin aynı zamanda iş yeri olarak kullandığı konutun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Küçük'ün 2 pitbull cinsi köpeği, tasmasız şekilde Turan ailesine ait bahçeye girip pekinez cinsi Leo isimli köpeğe saldırdı. Bu sırada bahçede bulunan Mitat Dalar, köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı, kayınpederi Murat Turan'ı arayıp durumu haber verdi. Ölen Leo'yu almak için bahçeye gelen Turan'a pitbullardan biri saldırdı. Köpeğin altında kalan Turan'ı kedisi ile eşi kurtarırken, Nazar isimli kedi de saldırıda yaralandı.

Parmağından yaralanan Turan, karakola giderek şikayetçi olurken, saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 pitbull cinsi köpeğin bahçeye girip Leo'yu öldürdükleri, Murat Turan'a saldırdıkları ve eşinin Turan'ı kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

İYİ HALİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Suç duyurusu üzerine pitbull cinsi köpeklerin sahibi İlhami Küçük hakkında Menderes 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Temmuz ayında görülen davaya sanık İlhami Küçük ve şikayetçi Murat Turan katıldı. Duruşmada söz verilen Küçük, Köpekler bana aittir ama bu kişiye saldırmadılar. Karşı tarafa zararlarını giderme teklifinde bulundum. Benden 5 bin lira para istediği için uzlaşamadık. Suçsuzum ve beraatımı talep ederim dedi. Turan da mahkemede şikayetini yineledi. Mahkeme, Küçük'e 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verilmesine, sanığın ekonomik durumu ve yargılama sürecindeki iyi hali göz önüne alınarak 2 bin 500 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi.

'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Turan, şunları söyledi

Ölen köpeğimi almaya gelmiştim. Arkamdan üzerime pitbull cinsi bir köpek atladı. Boğuşmaya başladık. Eşim de o sırada beni kurtarabilmek için eline geçen her şeyi köpeğe attı. Boğuşma sırasında kedimiz yanımıza doğru gelince, köpek beni bırakıp onun peşine gitti. Onu da bacağından yaraladı. Sesleri duyan ev sahipleri geldi. 'Komşuyuz, şikayetçi olmayın' dediler. Yanlışlıkla olmuştur düşüncesiyle önce şikayetçi olmadım. Ancak kameraları izledikten sonra bahçemde iki köpek olduğunu ve Leo'nun nasıl öldüğünü görünce şikayetçi oldum. O köpekler, başka zamanlarda da burada başıboş bir şekilde geziyordu.

Psikolojik olarak zor günler yaşadıklarını belirten Turan, Olayın ardından burayı tamamen boşalttık. Çünkü hepimizin psikolojisi bozuldu. Leo bizim evladımız gibiydi. 3 senedir birlikteydik. Bu olay, bizi çok üzdü ve yıprattı. Açtığım davayı kazandım. Bir de tazminat davası açacağım. Bu köpekler çok tehlikeli ve saldırganlar. Bunu bizzat yaşadım. Size saldırdığı anda durdurmanız çok zor oluyor. Zaten bu cins köpekler yasaklı olarak geçiyor. Bu cinslerin toplatılması gerekiyor ifadelerini kullandı.

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI

2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2 PİTBULL, SALDIRDIKLARI KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ, SAHİBİ VE KEDİSİNİ YARALADI - Haberler
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