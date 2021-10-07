İki hükümlü, cezaevinde gördükleri eğitim sonrası hafız olup cübbe giydi

Konya Cumhuriyet Başsavcılı, İl Müftülüğü ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde, 2019 yılında gönüllü hafız olmak isteyenler için 'Hafızlar koğuşu' adı altında din eğitimi başlattı. Pandemi nedeniyle ara verilen kurs bu yıl yeniden başladı. Eğitim alan 9 mahkumdan Mustafa Koçal ve Mustafa Özdemir kursu başarıyla tamamlayıp hafız oldu.

"AYRI KOĞUŞLARDA TOPLADIK"

Cezaevinde düzenlenen cübbe giyme törenine katılan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Hafızlarımızı pozitif olarak ayrı koğuşlarda toplayarak, onları bu süreçte desteklemeye çalıştık." dedi.

"İBADETİN BURADA İCRA EDİLMESİ AYRI BİR GÜZELLİK"

İl Müftüsü Ali Öge ise "Bu ibadetin burada icra edilmiş olması da ayrı bir güzelliktir. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında böyle bir programın yapılması da ayrı bir özellik taşıyor" şeklinde konuştu.

CÜBBELERİNİ GİYDİLER

Mustafa Koçal ve Mustafa Özdemir'e hafızlık cübbelerini Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ve Konya Müftüsü Ali Öge giydirdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri