2. Ek Yerleştirme ile Beykoz Üniversitesine Hoş Geldin!

Beykoz Üniversitesine hoş geldin!

2021 YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 26 Ekim- 01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 2021 yılı YKS 2. ek yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize kayıtlar elektronik ortamda yapılacaktır. Uzaktan yapılacak kayıt işlemleri için her öğrencimize özel bir kayıt danışmanı görevlendirilmiştir. Kayıt danışmanınız işlemleriniz için sizinle iletişime geçecektir.

Kayıt aşamalarını kayıt danışmanı ile birlikte tamamlayan öğrencilerimizin gerekli belgeleri 5 Kasım 2021 Cuma Günü Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz gerekli evrakları posta yolu ile gönderebilirler. Posta adresi aşağıdaki gibidir;

Beykoz Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi, Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Orhan Veli Kanık Caddesi No. 114 Kavacık, Beykoz İstanbul

KAYIT İLE İLGİLİ BİLGİLER

2021 yılı YKS 2. ek yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize kayıtlar elektronik ortamda yapılacak olup uzaktan yapılacak kayıt işlemleri için her öğrencimize özel bir kayıt danışmanı görevlendirilmiştir. Kayıt danışmanınız işlemleriniz için sizinle iletişime geçecektir.

Öğrencilerimizin kayıt işlemleri için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olması gerekmektedir.

26 Ekim - 01 Kasım 2021

Elektronik Kayıt İşlemleri

*31 Ekim 2021 tarihine dek e-devlet üzerinden, 01 Kasım 2021 mesai saati bitimine dek ise kayıt danışmanınız ile kayıt işlemlerinizi uzaktan yapabilirsiniz.

KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrencilerimiz 2 aşamada elektronik kayıtlarını tamamlayabilirler. Öncelikle üniversitemizin sistemi üzerinden ön kayıt yapmaları, mali onay alarak sonrasında kesin kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

1. Ön Kayıt ve Mali Onay İşlemleri

Aşağıdaki "ÖN KAYIT ve MALİ ONAY İŞLEMLERİ" butonuna tıklayarak ön kayıt bilgilerinizi doldurunuz.

Sonrasında sisteme İngilizce Hazırlık Programına devam edip etmeyeceğiniz konusundaki talebinizi giriniz. Ardından "ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME EKRANI"na geçiş yapacaksınız.

%50 indirimli ya da tam burslu programa yerleşip, isteğe bağlı hazırlık okuyacak olan öğrencilerimiz ise aşağıdaki seçenekler ile öğrenim ücretlerini ödeyebilirler. Üniversitemizi %100 burslu olarak kazanan öğrencilerimiz herhangi bir öğrenim ücreti ödemezler. Bu öğrencilerimiz ön kayıt işleminin ardından e-DEVLET üzerinden ya da kayıt danışmanları ile birlikte kesin kayıtlarını tamamlayacaklardır.

Havale/EFT ile Peşin Ödeme: Peşin Ödeme üniversitemizin Denizbank ve İş Bankası'ndaki hesaplarına EFT ve Havale yoluyla yapılabilir. Peşin ödemede bir indirim uygulanmamaktadır. Hesap numaraları için lütfen 0216 912 22 52'den Mali İşler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz.

Kredi Kartı ile Ödeme: Bonus, Paraf (Halkbank), Yapı Kredi ve Worldcard özellikli kredi kartları ile komisyon ve vade farkı olmadan 9 taksitte ödeme yapabilirsiniz.

Kredili Mevduat Hesabı - KMH (Denizbank): Denizbank Kavacık Şubesi ile yapılan anlaşma ile size en yakın Denizbank Şubesinde bir Kredili Mevduat Hesabı açtırarak sıfır faiz ve 10 taksitle eğitim ücretinizi taksitlendirebilirsiniz.

2. Kesin Kayıt İşlemleri

Ödeme işlemlerinizi tamamlayıp mali onayınızı tamamladıktan sonra e-Devlet sistemi üzerinden kesin kayıtlarını tamamlayacaklardır. E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yapamayacak olan öğrenciler kayıt danışmanları ile birlikte kesin kayıtlarını tamamlayacaklardır.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerimiz şifrelerini PTT Merkez Müdürlüklerinden (yurt dışında iseniz Konsolosluklardan) şahsen başvuru ile üzerinde T. C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliklerini ibraz ederek temin edebilirler.

E-Devlet Kesin Kayıt Linki: https://www. turkiye. gov. tr/yok-universite-ekayit

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

E-Devlet Üzerinden Kayıt Yapamayacak Öğrenciler;

Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıtlı öğrenciler. (Bu durumdaki öğrencilerin halen kayıtlı oldukları Üniversitelerden kayıtlarını sildirmeleri, YÖKSİS'te durumlarını güncelletmeleri ve E-kayıt işlemine bu şekilde devam etmeleri gerekmektedir. ) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adaylar ile yükseköğretim kurumlarında; ön lisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar. (Bu durumdaki adaylara geçici kayıt yapılacak olup, mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Üniversitemize teslim etmeleri halinde kesin kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. ) Kesin Kayıt Yapan Öğrencilerin Getirmesi Gereken Belgeler

E-Devlet Sistemi üzerinden ya da kayıt danışmanları ile kesin kayıtlarını tamamlayan öğrencilerimizin en geç 5 Kasım 2021 Cuma Günü aşağıdaki belgeleri Üniversitemize teslim etmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden kayıt olan öğrencilerin barkodlu e-kayıt belgesi getirmesi gerekmektedir. YKS Sonuç Belgesi (Öğrencinin yerleştiğine dair internet çıktısı) Lise diploması:

o Mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi

o Diplomasını kaybetmiş öğrenciler için mezun oldukları liseden alınmış diploma kayıp belgesi aslı ile fotokopisi

o Halen bir yükseköğretim programına kayıtlı ise kayıtlı olunan programın öğrencilerin öğrenci belgesi ile e-devletten alınmış lise mezuniyet belgesi.

Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 2 adet fotoğraf Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programına kayıt hakkı kazanan ve akreditasyon sürecine dahil olmak isteyen öğrencilerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü talimatı doğrultusunda aşağıdaki belgeleri kayıt esnasında veya 5 Kasım 2021 tarihine kadar Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Sekreterliğine teslim etmeleri gerekmektedir. SHGM onaylı tam teşekküllü hastaneden alınmış "uçuşa elverişlidir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu. (Sağlık raporunun alınabileceği hastane listesi için tıklayınız. ) Adli sicil kaydı Öğrenci Beyan Formu

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