2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? - Haberler
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2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

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2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS İkinci yerleştirmelerde de herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar özellikle de 140 puan alanların ne zaman tercih yapacağını merak ediyor. Adaylar konu hakkında araştırmalar yaparken 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, merak ediyor.

Üniversiteye yerleşmek için tercihlerin sona ermesini bekleyen ek tercih takipçileri, 140 puanla ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Yks ikinci ek tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Kılavuzun yayınlanması sonrası 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak. YKS kılavuzu açıklandığında detaylar sayfamızda olacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EK TERCİH NASIL YAPILIR

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

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