SAKARYA (İHA) - 2 bin 774 film arasından dereceye girenler ödüllerini aldı

7. Uluslararası Sakarya Kısa Film Festivali ödül töreniyle son buldu

SAKARYA - Ulusal ve uluslararası kategoride 117 ülkeden toplam 2 bin 774 filmin yarıştığı 7. Sakarya Kısa Film Festivali'nde dereceye girenler ödülleriyle buluştu.

Sakarya Üniversitesi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ortaklığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 7. Sakarya Kısa Film Festivali'nde 117 ülkeden toplam 2 bin 774 film yarıştı. 3 gün süren festivalde dereceye giren filmler için ödül töreni düzenlendi. Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, üniversitenin öğretim görevlileri, dereceye giren filmlerin yönetmenleri ve öğrenciler katıldı. Festival kapsamında ünlü oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve birçok filme imza atan Mesut Uçakan'a onur ödülü verildi.

Hedefimize ulaşmak anlamında önemli bir aşamaydı

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bu festivallerde filmlerini izledikleri büyük ustaların kanlı, canlı kendilerini görme fırsatı buluyor gençler. Bu da onları daha fazla cesaretlendiriyor. Biz de ileride böyle iyi işler, güzel filmler yapabiliriz diye cesaretleniyor kendileri. Bu bizim için gerçekten hedefimize ulaşmak anlamında önemli bir aşamaydı, bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi.

Kültür ve sanat ile ilgili çalışmalara da destek olmaya özen gösteriyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Furkan Beşel, "Bunun hem şehirle bütünleşmesini sağlamak hem de bunu uluslararası bir hale dönüştürmek için büyükşehir ve üniversite işbirliği ile çalışmalara başladık. Çok şükür görüyoruz ki bu yıl 2 bin 774 film başvurusu alınmış ve bunların birçoğu da yurtdışından uluslararası düzeyde. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yetenekleri teşvik eden bu ve bunun gibi organizasyonların içerisinde yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Gerçek sanat ve sanatkarı desteklemek, onların önünü açmak önem arz etmektedir. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat ile ilgili çalışmalara da destek olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Yazılı hitaptan çok daha önemli olan günümüzde sanatçılara çok büyük işler düşmekte

Sakarya Vali Yardımcısı Murat Karasu, "117 farklı ülkeden gelen 2 bin 772 eserin hazırlanmasında yardımcı olan, bunları gönderen öğrencilerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yazılı hitaptan çok daha önemli olan günümüzde sanatçılara çok büyük işler düşmekte" şeklinde konuştu.

2 bin 774 başvuru, bunlardan sadece 150 civarındaki bir kısa film Türkiye'den

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "5 yıldır devam eden 6'ncısı ile uluslararası hale gelen kısa film festivalinin yeni ekosistemi ile şehrimizin kültür-sanat hayatına çok daha nitelikli katkılar yapmak için yelkenleri açmış durumda. Bu Kısa Film Festivali aslında bir kısa film festivalinden daha fazla zira bir taraftan şehirle bütünleşiyoruz, şehrin kültür-sanat hayatına katkı sağlıyoruz. Öbür taraftan ise bu bir öğrenci kısa film festivali dolayısı ile bir fikri olan, senaryo yazan, kurgu yapabilen ve gelecekte inşallah çok nitelikli işler yapabilecek olan gençleri bu festival vesilesi ile biraya getiriyoruz. 117 ülkeden 2 bin 774 başvuru, bunlardan sadece 150 civarındaki bir kısa film Türkiye'den. Bu kadar geniş ve uluslararası katılımlı bir festivale dönüşmesi ayrıca gurur verici bizim açımızdan" ifadelerini kullandı.