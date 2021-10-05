2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı - Haberler
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2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı Çanakkale'de sinarit avına çıkan amatör balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı vurdu.

ÇANAKKALE (İHA) - 2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de sinarit avına çıkan amatör balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı vurdu. O anlar başka bir amatör balıkçının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'de 6 metrelik teknesiyle sinarit avına çıkan amatör balıkçı Hasan Karakaş geçtiğimiz pazar günü boğaza açıldı. Oltasının ucuna kalamar bağlayarak boğazın serin sularına bırakan Karakaş, bir müddet bekledikten sonra güçlü bir hayvanın oltasına asıldığını fark etti. Güçlükle oltasını çeken Karakaş, oltasına vuranın camgöz cinsi köpek balığı olduğunu gördü.

2,5 metrelik camgöz cinsi köpek balığını gören çevredeki diğer amatör balıkçılar o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Karakaş, köpek balığını tutmak yerine oltanın ucunu keserek denize bıraktı.

2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı

2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı

2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı

2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı - Haberler
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