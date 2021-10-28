15 yaşındaki kızı darbedip, çıplak görüntülerini yayınlayan sanığın 36 yıl hapsi istendi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da kız arkadaşı T.Y. (17) ile birlikte 15 yaşındaki H.A. adlı kızı, ıssız alanda darbedip, çıplak görüntüsünü çekerek sosyal medyada yayınladığı iddiasıyla tutuklanan Ramazan D. (29) hakkında 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen 20 Ağustos'da Mamak ilçesinde meydana gelen olayda T.Y., daha önce Kavga ettiği arkadaşı H.A. ile barışmak istediğini söyleyerek, Boğaziçi Mahallesi'nde buluştu. T.Y., erkek arkadaşı Ramazan D. ile birlikte H.A.'yı ıssız bir alana götürerek darbetti. Ramazan D., T.Y. tarafından darbedilirken görüntüsünü çektiği H.A.'yı daha sonra kıyafetlerini çıkarmaya zorladı. Olay, bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri kısa sürede Ramazan D. ile kız arkadaşı T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ramazan D. ile T.Y., mahkemece tutuklandı.