ANTALYA (AA) - Antalya Beyaz Baston Görme Engeliler Derneği Başkanı Oğuz Özdemir, engelli gruplarındaki bireylerin engel durumlarının hayatlarını etkilemesine izin vermemeleri gerektiğini bildirdi.

Özdemir, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü dolayısıyla AA muhabirine, görme engellilerin günlük hayata daha aktif katılımını amaçladıklarını belirtti.

Görme engelli bireylerin hayatın birçok alanında engel durumları nedeniyle geri planda durduğuna dikkati çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Bağımsızlık simgesi olarak gördüğümüz ve başarıyla giden yolda, günlük hayatta daha rahat hareket etmemiz için beyaz baston kullanımı şart. Eğer engelliyseniz ve hayatınızı buna odaklarsanız, engelinizi daha da zorlaştırırsınız. Bu hayat sizin, hayatınızı zorlaştırmakta, kolaylaştırıp başarılara imza atmakta sizin elinizde. Bu anlamda engelli olup başarılara imza atan hayatında kendi istediği şekilde yol alan, birçok alanda kendini gösteren arkadaşlarımız var. 'Engelliyim' deyip hayatın size engel olmasına izin vermeyin. Hayattan çekinip, bir adım geride başlamayın."

Özdemir, son yıllarda ülkede engelli bireylere özellikle istihdam, ulaşım, spor ve diğer alanlarda verilen imkanların arttığını vurguladı.

Görme engelli bireylerin genç yaş gruplarında öz güven sorunu yaşandığını aktaran Özdemir, "Bu aşamaları geçmek sizin elinizde. Bizlerle tanışabilirsiniz, yolculuğunuza ortak olabiliriz. Bastonunuzu alın ve dışarı çıkın. Genellikle öz güven eksikliği yaşayan arkadaşlarımız var. Sizi elbette anlıyoruz. Ancak sizler de güzel bir kariyere sahip olabilir, başarılarla dolu bir hayat yaşayabilirsiniz." dedi.