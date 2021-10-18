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140 puan ÖSYM 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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140 puan ÖSYM 2. ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler ÖSYM sonuçlarında Yks 2. ek tercihleri ÖSYM sonuç açıklama sayfasından duyurulacak. YKS ek tercih sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS 2. ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar 2. Ek tercihleri yapıyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başladı. 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. Buna göre YKS 2.ek yerleştirme sonuçlarının bu hafta içi cumaya kadar açıklanması bekleniyor.

2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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