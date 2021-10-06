Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik - Haberler
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Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik

Erzurum'da baba ile kız arasında yaşanan tartışma faciayla sonlandı. Gözü dönen adam, 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı. Talihsiz çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor.

Erzurum'da yaşayan Ebubekir Sıddık Ş. (38), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

POLİSE KOMŞULAR HABER VERDİ

1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

KARAYOLUNDA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik

Gözü dönen baba, küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Talihsiz çocuğun durumu kritik

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Son Dakika Haberleri
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