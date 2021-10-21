124 metrelik platform, 67 metreye indirilerek Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika (Sharjah) Limanı'ndan yola çıkan Marshall Adaları bayraklı 265 metre boyunda, 43 metre eninde ve 34 bin 925 grostonluk ağır yük taşıma özelliğine sahip 'Albatross' isimli ağır yük gemisi, üzerinde taşıdığı 124 metre yüksekliğe sahip 3 ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli, 'jack-up' olarak tanımlanan platform ile birlikte 18 Ekim sabahı Ege Deniz'inden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. En yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçirilmek için Suluca köyü açıklarında 4 gündür bekletilen platform, taşıyıcı gemiden indirilerek yüzdürüldü. Ardından da 3 ayağın 57 metrelik bölümü denizin dibine batırıldı.

Platformun, BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacağı öğrenildi.