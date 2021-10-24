12'NCİ ULUSLARARASI ZEYTİNBURNU CUMHURİYET KOŞUSU GERÇEKLEŞTİ

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu gerçekleşti.

Bu yıl 12. kez düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda bin katılımcı 10 kilometrelik parkurda yarıştı. Erkeklerde yarışın birinciliğini Kenya'dan Berand Cheruiyot 28: 55'lik derecesiyle kazanırken, ikinciliği Getaye Fısseha Gelaw üçüncülüğü ise Simon Kıruthi kazandı. Kadınlarda ise Kenya'dan Betty Jematia birinciliği kazanırken ikinciliği Şilan Ayyıldız üçüncülüğü ise Burcu Subatan 34: 20 ile ipi göğüsleyen isim oldu.

'CUMHURİYET COŞKUSUNU 24 EKİM'DE ZEYTİNBURNU'NDA BAŞLATIYORUZ'

Yarış öncesinde açıklamalarda bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, '12 yıldır Zeytinburnu Belediyesi olarak Cumhuriyet Koşusu düzenliyoruz. Cumhuriyet coşkusunu erkenden başlatıyoruz. Geçen yıl pandemiden dolayı yapamadık. Bu yıl yeniden başlıyoruz, bunun için çok mutluyuz. Katılımcı sayısı bu yıl bin kişiyle sınırlı tutuldu. Çok büyük bir ilgi var. Cumhuriyet coşkusunu 24 Ekim'de Zeytinburnu'nda başlatıyoruz. Düzenlenen bu organizasyonla spora dikkat çekmek istiyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı 15 Temmuz Meydanı'nda düzenleyeceğimiz konserle kutlayacağız. Zeytinburnu'nu bayraklarla donatacağız' dedi.

'ÇOK MUTLUYUM ÇÜNKÜ BU YARIŞTA KOŞMAM İÇİN BENİ KABUL ETTİLER'

Erkeklerde yarışın birinciliğini göğüsleyen Kenya'dan Berand Cheruiyot, 'Bu yarışı tamamladıktan sonra kendimi çok iyi hissediyorum. Yarış çok hızlıydı çünkü benim antrenmanım maraton için. Koşmayı başardım ancak çok hızlıydı' diye konuştu.

Kadınlarda birinciliği kazanan Betty Jematia, 'Bugün çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bugün hava çok rüzgarlı, Çok mutluyum. Çünkü bu yarışta koşmam için beni kabul ettiler' ifadelerini kullandı.

'SONUÇ NE OLURSA OLSUN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLU OLSUN'

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada genel klasman kadınlarda dördüncü olan Özlem Kaya, 'Parkurda çok zorlanmadım. Benim için çok güzel bir yarışma oldu. Sonuç ne olursa olsun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun' dedi.

'BAŞARIMI ANNEME VE ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUM'

Yarışmaya Trabzon'dan katılan Emrah Öztürk ise ? Avrupa üçüncülüğüm var. Parkur çok güzeldi. Altı ay öce vefat eden annem için koştum. Bu başarımı anneme ve şehitlerimize armağan ediyorum" diye konuştu.

Lakabının Maraton Canavarı olduğunu söyleyen Necat Hümmet ise, 'Koşu bahane Cumhuriyet şahane 12 senedir koşulara katılıyorum. Lakabım maraton canavarı. Avrasya Maratonu'nu sürekli koşuyorum. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Spor sağlıktır' diye konuştu.

'KIZIM BENİM RUHUM, BEN DE ONUN AYAKLARIYIM'

Engelli Ali Yıldız, 'Bu tür organizasyonlara katılınca kendimi çok iyi hissediyorum. Herkes spor yapsın. Engel spor yapmaya engel değil' şeklinde konuştu.

20 yaşındaki serebral palsi hastası kızıyla yarışmaya katılan Yaşar Bıcakçı, 'Kızımızla birlikte bu yarışlara alışkınız. Kızım benim ruhum, ben de onun ayaklarıyım. Kızımla ben güzel bir ekibiz. Kızımla farkındalık oluşturmak için yarışlara katılıyoruz.

Belirlenen klasmanlarda dereceye giren yarışmacılara toplamda 42 bin 200 lira para ödülü dağıtıldı.