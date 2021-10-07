10 Kasım tatil mi? 10 Kasım resmi mi, yarım gün mü? 10 Kasım hafta içi mi, hangi gün?

Ulu Önder Atatürk'ün vefat ettiği gün olan 10 Kasım her yıl özel etkinlikler düzenlenerek anılıyor. Bu yılda 10 Kasım beklenirken bu özel gün hakkında araştırmalar yapıldı. Vatandaşlar 10 Kasım hakkında 10 Kasım resmi mi, yarım gün mü? 10 Kasım hafta içi mi, hangi gün gibi soruların yanıtlarını araştırdı 10 Kasım tatil mi? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

10 KASIM TATİL Mİ?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Her yıl olduğu gibi, ölümünün 82. yıl dönümünde de Atatürk tören ve etkinliklerle anılacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

10 KASIM HAFTA İÇİ Mİ, HANGİ GÜN?

2021 yılında 10 Kasım günü Çarşamba gününe denk geliyor.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ VE ATATÜRK HAFTASI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

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