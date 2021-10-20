10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 10 farklı suç dosyası bulunan hırsız, son işinde polise yakalandı.

HALFETİ, ŞANLIURFA (İHA) - 10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 10 farklı suç dosyası bulunan hırsız, son işinde polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Caddede devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, bir şahsın hırsızlık amaçlı bir işyerine girmeye çalıştığını gördü. Kovalamaca sonucu yakalanan şahısın bilgilerini sistemde kontrol eden polisler 10 farklı suç dosyası bulunan Esin K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. Şahsın daha önce araç, ev ve işyerlerine girip elektronik eşya, elektrik kabloları, boru ve hortum çaldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da mezarlığa bırakılan çantadan bebek cesedi çıktı

Şanlıurfa'da mezarlığa bırakılan çantadan bebek cesedi çıktı

 Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinden ölü bebek çıktı

Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinden ölü bebek çıktı

 Suçlarına çocukları da alet ettiler! Anneleri tırnakçılık yaparken çocuklar meyve çaldı

Suçlarına çocukları da alet ettiler! Anneleri tırnakçılık yaparken çocuklar meyve çaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title