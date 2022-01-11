Haberin Kahramanları Ödül Töreni'nde fedakar ve cesur gazeteciler ödüllendirildi

Haberin Kahramanları Ödül Töreni düzenlendi. 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Bağcılar Belediyesi, birçok medya kuruluşu ve fedakar ve cesur gazeteciyi ödüllendirdi. Düzenlenen törende Demirören Medya da 6 farklı ödülün sahibi oldu.

Çalışan Gazeteciler Günü Bağcılar Belediyesi ve bir vakıf üniversitesinin birliğiyle 10 Ocak gününde kutlandı. Öncelikle üniversite öğrencilerine 2021'de yayınlanmış hayata dair, insanı umutlandıran, mutlu eden, hafızalara yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı buldukları soruldu. İletişim Fakültesi öğrencilerinin katıldığı ankette öne çıkan medya kuruluşu ve gazeteciye ayrı alanda toplam 31 ödül takdim edildi. Haberin Kahramanları Ödül Töreni'nde Demirören Medya Grubu ise toplam 6 ödülün sahibi oldu.

HABERE KONU OLAN EN CESUR KAHRAMANI ÖDÜLÜ DHA'YA VERİLDİ

Yılın Habere Konu Olan En Cesur Kahramanı Ödülü, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı tarafından Demirören Haber Ajansı'ndan muhabir Derya Evren ile İsmail Hakkı'ya takdim edildi. İki muhabir; takside kadına şiddet uygulamaya çalışan kişiye taksiyi durdurarak müdahale etmişti. Kendilerine olay esnasında korkup korkmadıkları sorulan Derya Evren, "Haberde karşılaştığımız birçok kötü olay olduğu için aslında korkmadık. Biz işimizi yapıp insanlığımızı yerine getirdik. Çalışan ve çalışmayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun" dedi.

EN BAŞARILI ERKEK VE KADIN MUHABİR DEMİRÖREN'DE

Çevre Özel Ödülü Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş'a verilirken Yılın En Başarılı Kadın Gazete Muhabiri Ödülü ise Fulya Soybaş'a verildi. Törene sağlık sorunundan dolayı katılamayan Soybaş, ekrana yansıtılan görüntüsüyle ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yılın En Başarılı Erkek Gazete Muhabiri, Milliyet Gazetesi'nden Gökhan Karakaş oldu. Yılın En İyi Erkek Haber sunucusu Kanal D'den Deniz Bayramoğlu oldu. Son olarak Yılın En İyi Tartışma Programı Ödülü ise Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge Programıyla CNN Türk'e verildi.

"DOĞRU HABER PEŞİNDE KOŞAN GAZETECİLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Törende Gazetecilere seslenen Başkan Çağrıcı şunları söyledi:

"Öncelikle zor bir görev yaptığınızı söylemek istiyorum. Haber yapmaya giderken neyle karşılaşacağınızı bilmeden gidiyorsunuz. Haber yapacağız derken haber olan arkadaşlarımızın olduğuna yine şahitlik ediyoruz. Şartlarınızın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu zor şartlar altında bir de gerçek ve doğru habere ulaşma noktasında çaba sarf ettiğinizin de farkındayız. Bilim ve teknolojinin geliştiği bir süreçte özellikle sosyal medyada yine yalan haber furyasının cirit attığı ve doğru haberden daha fazla prim yaptığı bir süreçte doğru haber yakalamanın doğru haber yapmanın da ne kadar önemli olduğunun da yine farkındayız. Bu vesileyle doğru haber peşinde koşan sizleri tebrik ediyorum."