Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 29 Nisan 2026 tarihli ve 966 sayılı kararnamesiyle adli yargı teşkilatında önemli bir atama sürecine imza attı. Söz konusu kararname kapsamında toplam 34 hakim ve savcının görev yeri yeniden belirlenirken, yüksek yargı organları ve bölge adliye mahkemelerinde dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Yayımlanan kararname ile birlikte Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri ve çeşitli il savcılıklarında kritik görevlere yeni isimler atandı. Bu kapsamda öne çıkan atamalardan biri de Zümra Yılmaz’ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine getirilmesi oldu. Peki, Zümra Yılmaz kimdir? Ankara BAM Cumhuriyet Savcılığına atanan Zümra Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ANKARA BAM CUMHURİYET SAVCILIĞINA ATANAN ZÜMRA YILMAZ KİMDİR?

Zümra Yılmaz, HSK’nın 29 Nisan 2026 tarihli kararnamesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştır. Atama öncesinde Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü bünyesinde Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Resmi kayıtlarda yer alan bilgilere göre Yılmaz’ın kariyerinde, özellikle uluslararası ilişkiler ve Avrupa Birliği süreçleri kapsamında görev aldığı görülmektedir. Yeni göreviyle birlikte yargı teşkilatında farklı bir sorumluluk üstlenmiştir.

ZÜMRA YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Zümra Yılmaz’ın yaşına ilişkin kamuya açık resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

ZÜMRA YILMAZ NERELİ?

Zümra Yılmaz’ın memleketine ilişkin de kamuoyuna yansımış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

ATAMA LİSTESİNDE ÖNE ÇIKAN DİĞER İSİMLER

HSK kararında yalnızca Zümra Yılmaz değil, farklı görevlerde dikkat çeken birçok isim de yer aldı. Yapılan atamalar arasında şu isimler bulunuyor:

Seyit Ahmet Alperen › Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

Pınar Şafak › Bakırköy Ticaret Mahkemesi Başkanlığı

Kenan Uzun › Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı

Merve Özcan › Ankara BAM Üyeliği

Hilmi Kahveci › Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı

Batuhan Kılınç › Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı

Bu değişiklikler, adli yargı sisteminde görev dağılımının yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor.