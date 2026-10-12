Zuhal Karakoç kimdir, kaç yaşında? Zuhal Karakoç kimin kızı, babası kim? Zuhal Karakoç Dora eşi kimdir?

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MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu konvoyda meydana gelen trafik kazasının ardından Karakoç'un hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. Afşin-Göksun kara yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Peki, Zuhal Karakoç kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Zuhal Karakoç'un sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde.

ZUHAL KARAKOÇ KİMDİR?

Zuhal Karakoç Dora, 1983 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Karakoç Dora, akademik çalışmalarını uluslararası ilişkiler alanında sürdürdü.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapan Zuhal Karakoç Dora, doktora eğitimini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Akademik çalışmalarını bilimsel makale ve kitap çalışmalarıyla sürdüren Dora, daha sonra doçentlik unvanını aldı.

Meslek hayatına özel sektörde başlayan Zuhal Karakoç Dora, öğretmenlik ve koordinatörlük görevlerinde bulundu. Bunun yanı sıra büyükelçiliklerde tercümanlık ve danışmanlık yaptı. Uluslararası bir dergide genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi.

Kamu kariyerinde Millî Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Dora, 2014-2016 yılları arasında Uluslararası Anlaşmalar ve Burslar Daire Başkanı olarak çalıştı. Daha sonra Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Zuhal Karakoç Dora, 2016-2018 yılları arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak görev aldı. Sonraki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2023 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili seçilen Zuhal Karakoç Dora, TBMM'nin 28. Dönem milletvekilleri arasında yer alıyor.

ZUHAL KARAKOÇ KAÇ YAŞINDA?

Zuhal Karakoç Dora, 1983 yılında dünyaya geldi.

ZUHAL KARAKOÇ NERELİ?

Zuhal Karakoç Dora, Kahramanmaraş'ta doğdu.

ZUHAL KARAKOÇ KİMİN KIZI, BABASI KİM?

Zuhal Karakoç Dora'nın babası şair-yazar Mehmet Nafiz Karakoç'tur.

ZUHAL KARAKOÇ DORA'NIN EŞİ KİMDİR?

Zuhal Karakoç Dora'nın evli olduğu ve bir çocuk annesi olduğu bilgisi bulunuyor. Ancak verilen bilgilerde eşine ilişkin ayrıca bir detay yer almıyor.

ZUHAL KARAKOÇ'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da içinde bulunduğu konvoyda Afşin-Göksun kara yolunda trafik kazası meydana geldi.

İlk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç ile şoförünün de bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Verilen bilgilere göre Zuhal Karakoç Dora'nın kazada yaralandığı öğrenildi. Sağlık durumuna ilişkin bu bilgilerin dışında ayrıntı bulunmadığından, mevcut bilgiler kapsamında Karakoç'un yaralı olduğu aktarılabiliyor.