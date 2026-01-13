Zonguldak okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Zonguldak'ta okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Batı Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Zonguldak okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.

ZONGULDAK HAVA DURUMU

Zonguldak'ta hava durumu hafta başında değişken bir seyir izliyor. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde pazartesi akşamından itibaren yağmur, gece saatlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Salı günü boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla görülecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 3-4 derece, gece ise 0-1 derece civarında olacak.

SAAT SAAT ZONGULDAK HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatlerinde Zonguldak'ta yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı 3 derece, hissedilen sıcaklık da 3 derece olacak. Nem oranı %92 seviyesinde, rüzgar hızı saatte 23 km olarak ölçülüyor.

Salı günü gece yarısından itibaren kar yağışı bekleniyor:

00.00 – 03.00: sıcaklık 3 derece, kar yağışı etkili,

03.00 – 06.00: sıcaklık 1 derece, kar yağışı devam edecek.

Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak:

06.00 – 09.00: sıcaklık 4 derece, kar yağışı devam ediyor,

09.00 – 12.00: sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmur,

12.00 – 15.00: sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmur etkisini sürdürecek.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisi sürecek:

15.00 – 18.00: sıcaklık 4 derece,

18.00 – 21.00: sıcaklık 3 derece, rüzgar saatte 33 km,

21.00 – 24.00: sıcaklık 3 derece, karla karışık yağmur devam edecek.

ZONGULDAK'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Zonguldak'ta önümüzdeki günlerde hava değişken olacak, yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak.

13 Ocak Salı

Kar yağışlı,

En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 3°C,

Rüzgar hızı saatte 20 km.

14 Ocak Çarşamba

Yağmurlu,

En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek 8°C,

Rüzgar hızı saatte 24 km.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek 12°C,

Rüzgar hızı saatte 19 km.

16 Ocak Cuma

Yağmurlu,

En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek 11°C,

Rüzgar hızı saatte 17 km.

17 Ocak Cumartesi

Yağmurlu,

En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek 8°C,

Rüzgar hızı saatte 21 km.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle karla karışık yağmur ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Sürücüler için zincir ve kış lastiği kullanımı öneriliyor, yaya ve araç trafiğinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.