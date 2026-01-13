Zonguldak okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Zonguldak'ta okul yok mu (ZONGULDAK VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Zonguldak genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı sonrası veliler ve öğrenciler "13 Ocak Salı Zonguldak'ta okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Zonguldak Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.
Zonguldak'ta okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Batı Karadeniz üzerinden gelen dondurucu soğuklar binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Zonguldak okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarılar içeriğimizde yer alıyor.
ZONGULDAK HAVA DURUMU
Zonguldak'ta hava durumu hafta başında değişken bir seyir izliyor. Meteoroloji verilerine göre şehir genelinde pazartesi akşamından itibaren yağmur, gece saatlerinde ise kar yağışı etkili olacak. Salı günü boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla görülecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 3-4 derece, gece ise 0-1 derece civarında olacak.
SAAT SAAT ZONGULDAK HAVA DURUMU
Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatlerinde Zonguldak'ta yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı 3 derece, hissedilen sıcaklık da 3 derece olacak. Nem oranı %92 seviyesinde, rüzgar hızı saatte 23 km olarak ölçülüyor.
Salı günü gece yarısından itibaren kar yağışı bekleniyor:
00.00 – 03.00: sıcaklık 3 derece, kar yağışı etkili,
03.00 – 06.00: sıcaklık 1 derece, kar yağışı devam edecek.
Sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur etkili olacak:
06.00 – 09.00: sıcaklık 4 derece, kar yağışı devam ediyor,
09.00 – 12.00: sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmur,
12.00 – 15.00: sıcaklık 4 derece, karla karışık yağmur etkisini sürdürecek.
Öğleden sonra ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur etkisi sürecek:
15.00 – 18.00: sıcaklık 4 derece,
18.00 – 21.00: sıcaklık 3 derece, rüzgar saatte 33 km,
21.00 – 24.00: sıcaklık 3 derece, karla karışık yağmur devam edecek.
ZONGULDAK'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji verilerine göre Zonguldak'ta önümüzdeki günlerde hava değişken olacak, yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak.
13 Ocak Salı
Kar yağışlı,
En düşük sıcaklık 0°C, en yüksek 3°C,
Rüzgar hızı saatte 20 km.
14 Ocak Çarşamba
Yağmurlu,
En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek 8°C,
Rüzgar hızı saatte 24 km.
15 Ocak Perşembe
Parçalı bulutlu,
En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek 12°C,
Rüzgar hızı saatte 19 km.
16 Ocak Cuma
Yağmurlu,
En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek 11°C,
Rüzgar hızı saatte 17 km.
17 Ocak Cumartesi
Yağmurlu,
En düşük sıcaklık 6°C, en yüksek 8°C,
Rüzgar hızı saatte 21 km.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, özellikle karla karışık yağmur ve gece saatlerinde buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Sürücüler için zincir ve kış lastiği kullanımı öneriliyor, yaya ve araç trafiğinde dikkatli olunması tavsiye ediliyor.ZONGULDAK OKULLAR TATİL Mİ?
13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.