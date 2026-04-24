Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri: Türkiye Kupası'nda yarı finalde hangi takımlar eşleşti? ZTK yarı final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan, çeyrek final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından yarı final aşamasına taşındı. Kritik mücadeleler sonucunda son dört takım netleşirken, kupada finale giden yolun en zorlu virajına girildi. Peki, Türkiye Kupası'nda yarı finalde hangi takımlar eşleşti? ZTK final maçları ne zaman? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNALDE HANGİ TAKIMLAR EŞLEŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanan çeyrek final maçları, dikkat çeken sonuçlara sahne oldu. Bu turda sergilenen performanslar, yarı final biletini alan takımların ne denli formda olduğunu gözler önüne serdi.

Konyaspor, güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Gençlerbirliği ise Galatasaray karşısında 2-0’lık net bir skor elde ederek turnuvanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza attı.

Diğer yandan Trabzonspor, Samsunspor ile oynadığı mücadelede penaltı atışları sonucunda 3-1 üstünlük kurarak tur atladı. Beşiktaş ise Alanyaspor karşısında 3-0’lık skorla sahadan galip ayrılarak yarı finalde yer alan son takım oldu.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri Gençlerbirliği ile Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği ve Beşiktaş ile Konyaspor’un kozlarını paylaşacağı şekilde şekillendi. Kupada bu aşama, final öncesi belirleyici mücadelelere sahne olacak.

ZTK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının tarihleri de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından planlandı. Takvime göre Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki yarı final mücadelesi 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacak. Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasındaki diğer yarı final karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.