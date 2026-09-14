Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanıyor, 2026 ZTK maçları nereden izlenir?

Türkiye Kupası heyecanını ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler, “Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?” ve “2026 ZTK maçları nereden izlenir?” sorularına yanıt arıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yayınlanacağı kanal ve izleme seçenekleri...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. Futbolseverler, yeni sezonda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hangi kanaldan yayınlanacağını ve karşılaşmaların nereden izlenebileceğini araştırıyor. Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçları 15, 16 ve 17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak.

2026 ZTK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yayın hakları Turkuvaz Medya grubunda bulunuyor. Önceki sezonda kupa karşılaşmaları atv ve A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşurken, bazı eleme turu mücadeleleri A Spor'dan canlı yayınlandı.

Yeni sezonda maçların hangi kanal üzerinden yayınlanacağı, karşılaşmaların turuna ve yayın programına göre takip edilebilecek. Futbolseverler, yayın akışını A Spor ve atv'nin resmi yayın programlarından kontrol edebilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NEREDEN İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kanalların ekranlarını kullanabilecek. Karşılaşmaların yayın bilgileri maç tarihleri yaklaştıkça ilgili kanalın yayın akışında duyuruluyor.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nın dijital içerikleri ve canlı yayınları da Kupa TV üzerinden futbolseverlere ulaştırılıyor. Kupa TV'nin YouTube ve TikTok üzerinden kupa karşılaşmalarına ilişkin içerikler sunduğu belirtiliyor.

2026 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası sezonunda ilk eleme turu karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak. İlk maçlar arasında 15 Eylül'de 1923 Afyonkarahisar-Ürgüpspor ve Altay-Söke 1970 mücadeleleri bulunuyor. 16 Eylül'de ise çok sayıda takım kupada bir üst tura çıkabilmek için sahaya çıkacak.

ZTK MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının yayın durumları maçtan maça değişebilir. Geçmiş sezonda A Spor ve atv üzerinden yayınlanan kupa mücadeleleri, televizyon ekranlarından futbolseverlere ulaştırıldı. Bu nedenle izleyicilerin takip etmek istedikleri maç için güncel yayın akışını kontrol etmesi önem taşıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON ŞAMPİYON KİM?

2025-2026 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazandı. Bordo-mavili ekip, 22 Mayıs 2026'da oynanan finalde Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kupayı 10. kez müzesine götürdü.

Yeni sezonda ise takımlar, Türkiye Kupası'nı kazanarak hem prestijli kupayı müzesine götürmek hem de sezonu başarıyla tamamlamak için mücadele edecek. Futbolseverler, 2026 ZTK maçlarının tarih ve saat bilgilerinin yanı sıra hangi kanalda yayınlanacağını da yakından takip ediyor.