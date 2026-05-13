Ziraat Kupası final karşılaşması öncesinde gözler bilet satış takvimine çevrildi. Büyük finale kısa süre kala “Ziraat Kupası final maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanırken, taraftarlar hem satış tarihini hem de biletlerin hangi platform üzerinden satışa sunulacağını öğrenmek istiyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ziraat Türkiye Kupası final biletlerinin satış tarihi futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında kupa maçlarına ait biletlerin genellikle karşılaşmadan yaklaşık 1 hafta önce satışa sunulduğu biliniyor. Bu doğrultuda final biletlerinin 15 Mayıs civarında satışa çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak kesin tarih, TFF’nin yapacağı resmi duyuru ile netlik kazanacak. Taraftarlar, açıklamanın ardından bilet satış sürecine hızlı bir şekilde erişmek için gelişmeleri yakından takip ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL BİLETLERİ NEREDEN, NASIL SATIN ALINIR?

Ziraat Türkiye Kupası final maçının biletleri, genellikle Türkiye Futbol Federasyonu’nun anlaşmalı satış platformu olan Passo üzerinden satışa sunuluyor. Final karşılaşmasını tribünden izlemek isteyen futbolseverler, Passo’nun resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden üyelik girişi yaparak bilet satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Satışa açılan biletler, yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenebildiği için taraftarların satış anını yakından takip etmesi öneriliyor. TFF’nin resmi açıklamasıyla birlikte satış kanalları ve bilet fiyatlarına ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.