Zincirleme kazada şehit olduğu söylenilen polis yaşıyor mu? SON DAKİKA!

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde, 30 Mart 2026 Pazartesi sabahı saat 09.00 civarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe – Habipler bağlantı yolunda polis memurlarını taşıyan servis aracının da aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İstanbul Valiliği ve resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar ışığında olayın detayları ve gelişmeleri gündeme geldi. Peki, zincirleme kazada şehit olduğu söylenilen polis yaşıyor mu? Detaylar...

ZİNCİRLEME KAZADA ŞEHİT OLDUĞU SÖYLENİLEN POLİS YAŞIYOR MU?

Kazanın ilk aşamada İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 polis memurunun “şehit olduğu” duyurulmuştu. Ancak son gelen resmi bilgilere göre; hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanan polis memurunun kalbi yeniden çalıştırıldı ve hayata döndürüldüğü bildirildi.

Kazanın ardından yürütülen tıbbi müdahaleler sonucunda, ilk açıklamada hayatını kaybettiği ifade edilen polis memurunun hayata döndüğü, tedavisinin sürdüğü ve durumu hakkında yetkililerin bilgi verdiği öğrenildi. Resmî makamlar, olayın ilk duyurusunda “şehit” ifadesi kullanılsa da polis memurunun tekrar hayata döndüğünü vurguladı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU POLİS ARACI KAZA OLAYI NEDİR?

Kuzey Marmara Otoyolu polis aracı kaza olayı, sabah saatlerinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan polisleri taşıyan servis aracının bariyerlere çarpması ile başladı. Otoyolun Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında meydana gelen kazada servis aracı, aynı yönde seyreden başka araçlarla zincirleme çarpışmaya yol açtı.

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği’nin resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.”

Yağmur nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olması, servis aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Bariyerlere çarpmanın etkisiyle araç devrilirken, kazaya karışan diğer araçlarda da hasar meydana geldi.