Zihni Göktay kimdir? Zihni Göktay kaç yaşında, neden vefat etti, hangi dizilerde oynadı?

Yeşilçam'dan televizyon dizilerine uzanan başarılı kariyeriyle hafızalarda yer edinen Zihni Göktay, vefat haberinin ardından en çok araştırılan isimler arasına girdi. Tiyatrodan sinemaya, seslendirme çalışmalarından televizyon yapımlarına kadar birçok projede yer alan sanatçının yaşam öyküsü merak ediliyor. Zihni Göktay kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti, ölüm nedeni neydi ve hangi dizilerde oynadı? İşte Zihni Göktay'ın hayatı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar...

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Abdullah Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olan Göktay, tiyatro hayatına genç yaşlarda Eminönü Halkevi ve İ.M.T.B. Gençlik Tiyatrolarında başladı. 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde profesyonel oyunculuğa adım atan sanatçı, 1973'ten itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda görev aldı. Oyunculuğun yanı sıra uzun yıllar seslendirme sanatçısı ve radyo tiyatrosu yönetmeni olarak da çalıştı.

ZİHNİ GÖKTAY VEFAT MI ETTİ?

Evet. Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Zihni Göktay, 5 Temmuz 2026 tarihinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ZİHNİ GÖKTAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Zihni Göktay'ın kalça kırığı nedeniyle tedavi sürecinde olduğu, kaldığı bakımevinde rahatsızlanmasının ardından Maltepe'deki hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı ve aynı gün hayatını kaybettiği belirtildi.

ZİHNİ GÖKTAY KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

2 Aralık 1945 doğumlu olan Zihni Göktay, 5 Temmuz 2026 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetti.

ZİHNİ GÖKTAY'IN KARİYERİ

Zihni Göktay, yaklaşık altmış yıla yayılan sanat yaşamında tiyatro, sinema, televizyon ve seslendirme alanlarında önemli çalışmalara imza attı. 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yapan sanatçı, burada 36 yılda 72 oyunda sahne aldı.

1978-1996 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu Radyo Tiyatro Şubesi bünyesinde hem yönetmen hem de oyuncu olarak çalışan Göktay, çok sayıda yerli ve yabancı yapımda seslendirme sanatçılığı yaptı.

Tiyatro kariyerinde Cibali Karakolu, Lüküs Hayat, Figaro'nun Düğünü, On İki Öfkeli Adam, Kanlı Nigar, Resimli Osmanlı Tarihi, Sarıpınar 1914 ve Gidiş Dönüş Moskova (Retro) gibi oyunlarda rol aldı.

Sinema ve televizyon kariyerinde ise Tosun Paşa, Meraklı Köfteci, Atla Gel Şaban, Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, 7 Kocalı Hürmüz, Kara Bela, Oregon ve Ayakçı gibi filmlerde yer aldı.

Televizyon izleyicilerinin hafızasında ise özellikle Kuruntu Ailesi, Bizimkiler, Üvey Baba, Avrupa Yakası, Cennet Mahallesi, Yalan Dünya, Ulan İstanbul, Mert ile Gert ve Adım Bayram Bayram dizilerindeki performanslarıyla iz bıraktı. Uzun yıllar boyunca hem sahnede hem de ekranlarda aktif olarak görev alan Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edildi.