Zeynep O¨zkaya kimdir? Zeynep O¨zkaya Can kaç yaşında, nereli?

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Zeynep Özkaya Can kaç yaşında, nereli? Çocuk yaşta kamera karşısına geçerek Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteriyle tanınan Zeynep Özkaya'nın hayatı yeniden gündeme geldi. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitim hayatı ve sosyal medya çalışmalarıyla da dikkat çeken Zeynep Özkaya hakkında “Zeynep Özkaya kimdir?”, “Kaç yaşında?” ve “Nereli?” sorularına yanıt aranıyor. İşte Zeynep Özkaya'nın yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi...

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Zeynep Özkaya, çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve özellikle Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan oyuncudur. 23 Ocak 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özkaya, oyunculuğun yanı sıra dijital platformlarda ürettiği içeriklerle de adından söz ettiriyor.

Özkaya, çocuk oyuncu olarak başladığı ekran kariyerinin ardından eğitim hayatına ağırlık verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özkaya, daha sonraki dönemde sosyal medya ve YouTube içerikleriyle dijital alanda da aktif oldu.

ZEYNEP ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998 doğumlu. 6 Ekim 2026 itibarıyla 28 yaşında olan Özkaya, oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşta başladı.

ZEYNEP ÖZKAYA NERELİ?

Zeynep Özkaya İstanbul doğumlu. Doğum yeri konusunda kaynaklarda İstanbul bilgisi yer alıyor. Özkaya'nın eğitim hayatında da İstanbul önemli bir yere sahip olurken, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

ZEYNEP ÖZKAYA'NIN KARİYERİ

Zeynep Özkaya, oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başladı. Henüz küçük yaşlardayken kamera karşısına geçen Özkaya, asıl çıkışını 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteriyle yaptı. Dizideki rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Özkaya, Sihirli Annem'in ardından İki Aile, Eyvah Halam, Doktorlar, Altındağlı ve farklı televizyon projelerinde rol aldı. Sinema ve televizyon çalışmalarının yanında dijital içerik üretimine de yönelen Özkaya, YouTube ve sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam etti.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitimini de sürdüren Özkaya, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 2021 yılında mezun oldu. Böylece çocuk yaşta başladığı ekran kariyerini akademik eğitimle birlikte ilerletti.