Zeynep Mestan kimdir? Turgutluspor'un 22 yaşındaki A takım teknik direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, nereli?

Turgutlu spor'da teknik direktörlük koltuğuna getirilen Zeynep Mestan, genç yaşı ve futbol geçmişiyle gündeme geldi. Kariyerinde dikkat çeken bir adım atan Mestan hakkında "Zeynep Mestan kimdir?", "Zeynep Mestan kaç yaşında?" ve "Zeynep Mestan nereli?" soruları öne çıkıyor. Genç teknik direktörün futbolculuk geçmişi ve kariyerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

Zeynep Mestan, futbolculuk geçmişinin ardından teknik direktörlüğe yönelen genç bir spor insanıdır. 2026-2027 sezonu öncesinde Turgutluspor’un teknik direktörlüğüne getirilen Mestan, kulüp tarihinde erkek A takımının başına geçen ilk kadın teknik direktör oldu.

ZEYNEP MESTAN KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Mestan, 30 Temmuz 2004 doğumludur. 30 Temmuz 2026 tarihinde 22 yaşına giren Mestan, Turgutluspor'un teknik direktörlüğünü üstlendiğinde 22 yaşındadır.

ZEYNEP MESTAN NERELİ?

Zeynep Mestan, İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında da doğum yeri Bornova olarak yer alıyor. Futbolculuk kariyerinin önemli bölümü İzmir ve çevresindeki takımlarda geçti.

ZEYNEP MESTAN'IN KARİYERİ

Zeynep Mestan’ın futbol kariyeri 2019 yılında Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor ile başladı. Ardından Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ve Bornova Genç Yıldızlar Spor formalarını giydi. TFF kayıtlarında Mestan’ın 2024 ve 2025 yıllarında da Bornova Hitab Spor ile Bornova Genç Yıldızlar Spor arasında lisans hareketleri bulunuyor.

Daha sonra futbolculuktan teknik direktörlüğe yönelen Mestan, Turgutluspor’un başına geçerek kulüp tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu. 22 yaşında erkek A takımını çalıştırmaya başlaması, atamasının Türk futbol gündeminde geniş yer bulmasını sağladı.