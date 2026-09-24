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Zeynep Mestan kimdir, Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, aslen nereli?

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Zeynep Mestan kimdir, Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, aslen nereli?
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Zeynep Mestan kimdir? sorusu, Turgutluspor’un teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından futbolseverlerin gündemine geldi. Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan’ın yaşı, memleketi ve kariyeri merak edilirken, Mestan hakkında araştırmalar hız kazandı.

Turgutluspor Teknik Direktörü Zeynep Mestan kaç yaşında, aslen nereli? soruları futbol gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken Zeynep Mestan’ın hayatı, yaşı, memleketi ve futbol geçmişine ilişkin bilgiler merak ediliyor.

ZEYNEP MESTAN KİMDİR?

Turgutluspor’un teknik direktörlük görevine Zeynep Mestan’ı getirmesi, genç teknik adamın hayatını ve kariyerini gündeme taşıdı. Futbol geçmişi bulunan Mestan’ın yaşı, doğum yeri, kariyeri ve Turgutluspor’daki görevi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Zeynep Mestan, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanında çalışmalarını sürdüren genç bir isim olarak öne çıkıyor. Turgutluspor’daki göreviyle birlikte kariyerinde önemli bir adım atan Mestan, kulübün teknik kadrosunda görev yapan isimlerden biri oldu.

ZEYNEP MESTAN KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Mestan, 30 Temmuz 2004 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 22 yaşında olan Mestan, genç yaşta teknik direktörlük görevine getirilmesiyle dikkat çekti. Mestan’ın futbolculuk döneminin ardından antrenörlük ve teknik direktörlük kariyerine yöneldiği biliniyor.

ZEYNEP MESTAN ASLEN NERELİ?

Zeynep Mestan, İzmir’in Bornova ilçesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin önemli bölümünü İzmir ve çevresindeki kulüplerde sürdüren Mestan, bölgedeki kadın futbol takımlarında forma giydi.

ZEYNEP MESTAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine 2019 yılında başlayan Zeynep Mestan, farklı dönemlerde Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor, Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik ile Bornova Genç Yıldızlar Spor gibi takımların kadrosunda yer aldı.

Mestan’ın futbolculuk kariyerinde özellikle İzmir merkezli kadın futbol kulüplerinde forma giymesi dikkat çekti. Edindiği saha deneyiminin ardından teknik direktörlük alanına yönelen Mestan, kariyerini bu alanda geliştirmeye başladı.

ZEYNEP MESTAN TURGUTLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Turgutluspor, yeni sezon yapılanması kapsamında Zeynep Mestan ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı. Genç teknik direktör, bu görevle birlikte Turgutluspor’un erkek futbol takımında teknik direktörlük yapan ilk kadın isim olarak öne çıktı.

Zeynep Mestan’ın Turgutluspor’daki göreviyle birlikte kariyerinin nasıl şekilleneceği ve takımın başındaki performansı futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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