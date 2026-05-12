Zeynep Eylül Ersöz kimdir? Çirkin dizisinin Yaren'i Zeynep Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

Son dönemde “Çirkin” dizisindeki Yaren karakteriyle dikkat çeken Zeynep Eylül Ersöz, genç yaşına rağmen yer aldığı projelerle adından söz ettirmeyi başarıyor. Oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Ekran performansıyla öne çıkan Eylül Ersöz hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Zeynep Eylül Ersöz kimdir? Çirkin dizisinin Yaren'i Zeynep Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz, 2001 yılında İstanbul’da doğmuş Türk oyuncudur. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ersöz, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ekran kariyerine adım atmıştır. “Gülperi” dizisindeki Zeliha karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkmış, ardından farklı projelerde yer alarak dikkat çekmiştir.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ KAÇ YAŞINDA?

Eylül Ersöz, 6 Eylül 2001 doğumludur ve 24 yaşındadır.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ NERELİ?

Eylül Ersöz, İstanbul doğumludur.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ’ÜN KARİYERİ

Eylül Ersöz, kariyerine “Gülperi” dizisiyle başlamış, ardından “Ada Masalı” dizisinde Nehir karakteriyle tanınmıştır. “Kurak Günler” filminde canlandırdığı Pekmez rolüyle büyük beğeni kazanmıştır. Ayrıca “Bir Derdim Var”, “Deha”, “Fırtına Kız” ve “Ben Bu Boşluğu Nasıl” gibi film ve dizilerde yer alarak kariyerini sürdürmektedir.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFaik Katrancı:

Güzel oyuncu ama netflixin dizilerinde yer alması biraz endişelendiriyor ?? Geleneksel değerleri korumamız gereken zamanda böyle platformlarda çalışan oyuncular hakkında bilgi vermenin doğru olup olmadığını merak ediyorum... ??

Haber YorumlarıGülay Işık:

Çok fazla hype yapıyorsunuz. Bu arada Adıgüzel Sanatlar Lisesi'nin bahçesi mi var?

Haber YorumlarıÖmer Türe:

Ya bu Zeynep kızı Çirkin'de çok iyi oynadığı doğru ama ben de aynı yaşlardayken çok farklıydım ya... O zamanlar ben hala oyunculuk filan düşünüyordum ama başaramadım :(( Bu kadar genç yaşta bu kadar başarılı olmak gerçekten zor, tebrik ederim ona. Umarım kariyer yolu düzgün gider de kötü projeler yapıp batmaz gibi hissediyorum biraz...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

