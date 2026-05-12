Zeynep Eylül Ersöz kimdir? Çirkin dizisinin Yaren'i Zeynep Eylül Ersöz kaç yaşında, nereli?

“Çirkin” dizisinde Yaren karakterine hayat veren Zeynep Eylül Ersöz, son dönemde genç oyuncular arasında en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi. Rol aldığı projelerle dikkat çeken Eylül Ersöz hakkında “kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz, 2001 yılında İstanbul’da doğmuş Türk oyuncudur. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ersöz, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra ekran kariyerine adım atmıştır. “Gülperi” dizisindeki Zeliha karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkmış, ardından farklı projelerde yer alarak dikkat çekmiştir.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ KAÇ YAŞINDA?

Eylül Ersöz, 6 Eylül 2001 doğumludur ve 24 yaşındadır.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ NERELİ?

Eylül Ersöz, İstanbul doğumludur.

ZEYNEP EYLÜL ERSÖZ’ÜN KARİYERİ

Eylül Ersöz, kariyerine “Gülperi” dizisiyle başlamış, ardından “Ada Masalı” dizisinde Nehir karakteriyle tanınmıştır. “Kurak Günler” filminde canlandırdığı Pekmez rolüyle büyük beğeni kazanmıştır. Ayrıca “Bir Derdim Var”, “Deha”, “Fırtına Kız” ve “Ben Bu Boşluğu Nasıl” gibi film ve dizilerde yer alarak kariyerini sürdürmektedir.