Zeynep Atılgan kimdir? Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli?

TRT 1 ve Kanal D ekranlarında yer aldığı projelerle tanınan Zeynep Atılgan, son günlerde yeniden gündeme geldi. Genç oyuncu hakkında “Zeynep Atılgan kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları sıkça sorulurken, kariyer basamakları ve özel yaşamı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Zeynep Atılgan’a dair merak edilenler…

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü’nde devam ederken aynı zamanda oyunculuk alanında da eğitim almıştır. GMR Akademi Oyunculuk Eğitimi alarak kariyerine adım atan Atılgan, televizyon projeleriyle tanınmaktadır.

ZEYNEP ATILGAN KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 2002 doğumlu olan Zeynep Atılgan, 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ZEYNEP ATILGAN NERELİ?

Başarılı oyuncu Zeynep Atılgan, İstanbul doğumludur.

ZEYNEP ATILGAN’IN KARİYERİ

Zeynep Atılgan, oyunculuk kariyerine aldığı eğitimlerin ardından televizyon dizileriyle başlamıştır. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Taşacak Bu Deniz” adlı yapımda rol alarak dikkat çekmiştir. Ayrıca Kanal D’de yayımlanan “Yargı” dizisiyle de geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

Dram, romantik, polisiye ve gerilim türündeki projelerde yer alan Atılgan, genç yaşına rağmen ekran deneyimini artırarak kariyerine devam etmektedir.