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Zeynep Atılgan, Ali Öner olayı nedir? Son dakika! Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın ne açıklama yaptı, Ali Öner nişanlısını aldattı mı?

Zeynep Atılgan, Ali Öner olayı nedir? Son dakika! Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın ne açıklama yaptı, Ali Öner nişanlısını aldattı mı?
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Sosyal medyada gündem olan Zeynep Atılgan ve Ali Öner iddiaları, kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi. Özellikle Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'ın yaptığı açıklamalar sonrası kamuoyunda yeni tartışmalar başladı. Peki, Zeynep Atılgan, Ali Öner olayı nedir? Son dakika! Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın ne açıklama yaptı, Ali Öner nişanlısını aldattı mı?

Son dakika gelişmeleriyle birlikte sosyal medyada geniş yankı uyandıran Ali Öner ve Zeynep Atılgan meselesi yeniden gündeme taşındı. Eski nişanlı Livanur Aydın'ın açıklamaları dikkat çekerken, Ali Öner'in nişanlısını aldattığı yönündeki iddialar da merak konusu oldu. Taraflardan gelen açıklamalar ve olayın perde arkasındaki gelişmeler araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP ATILGAN, ALİ ÖNER OLAYI NEDİR?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğindeki samimi dansları magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu görüntülerin ardından, Öner'in aniden ayrıldığı eski nişanlısı Livanur Aydın daha fazla sessiz kalamayarak ihanet iddialarını doğrulayan sitem dolu bir açıklama yayınladı. Aydın, "Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi" sözleriyle eski nişanlısına göndermede bulundu.

ANİDEN YÜZÜKLERİ ATMIŞLARDI

Oyuncu Ali Öner ile Livanur Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Ancak evlilik hazırlığı yapan çift, ani bir kararla yollarını ayırmış ve bu şok ayrılığın arkasında Ali Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile yaşadığı set yakınlaşması olduğu iddia edilmişti.

LİVANUR AYDIN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Dün geceki samimi görüntülerin ardından Livanur Aydın, kendisine ve ailesine gelen yoğun mesajlar üzerine kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak sessizliğini bozdu.

Haberlerde ve sosyal medya yorumlarında adının hala bu olaylarla anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Livanur Aydın, eski nişanlısının ihanetine doğrudan gönderme yapan şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok, aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda."

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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