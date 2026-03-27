Zeynep Artukmac kimdir? Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Artukmac kaç yaşında, nereli, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun torunu mu?

Son dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri, ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile adı aşk dedikodularına karışan Zeynep Artukmaç oldu. Sosyal medyada ve etkinliklerde dikkatleri üzerine çeken genç isim, geçmişi ve özel hayatıyla ilgili merakları artırıyor. Zeynep Artukmaç kim, kaç yaşında, nereli ve Gülseren Buğdaycıoğlu’nun torunu mu? İşte bu sorular şimdiden herkesin gündeminde. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP ARTUKMAÇ KİMDİR?

Zeynep Artukmaç, Türk gençlerinden biri olarak sosyal medyanın ve magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biridir. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji’nde başlamış ve burada 2007-2018 yılları arasında ilk ve orta öğrenimini tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde lisans eğitimini sürdürmüş ve 2023 yılında mezun olmuştur.

Üniversite döneminde OGM Pictures’ta yönetmen asistanı stajyeri olarak görev almış, 2022 yılında ise İstanbul-74 Sanat ve Kültür Platformu’nda pazarlama stajyerliği yaparak medya ve kültür-sanat alanlarında deneyim kazanmıştır. Son dönemde adı aşk dedikodularıyla gündeme gelmiş ve özellikle oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile olan ilişkisiyle magazin basınında dikkat çekmiştir.

ZEYNEP ARTUKMAÇ KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Artukmaç’ın doğum yılına dair kesin bir bilgi paylaşılmamış olsa da, 2018 yılında üniversiteye başlamış olması göz önüne alındığında 20’li yaşlarının ortalarında olduğu tahmin edilmektedir.

ZEYNEP ARTUKMAÇ NERELİ?

Zeynep Artukmaç’ın doğum yeri veya memleketi doğrudan belirtilmemiş olsa da, eğitim hayatına Ankara’da başlamış ve TED Ankara Koleji’nde eğitim görmüş olması, erken yaşlardan itibaren Ankara ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

ZEYNEP ARTUKMAÇ NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Artukmaç, görsel iletişim tasarımı alanında eğitim almış ve üniversite hayatı boyunca bu alanda kendini geliştirmiştir. Mezuniyet sonrasında medya ve kültür-sanat alanlarında staj deneyimleri edinmiş, OGM Pictures’ta yönetmen asistanı olarak çalışmış ve İstanbul-74 Sanat ve Kültür Platformu’nda pazarlama stajyerliği yapmıştır. Bu süreçler, Artukmaç’ın kariyer yolunun medya, tasarım ve pazarlama alanlarında şekillendiğini göstermektedir.

ZEYNEP ARTUKMAÇ GÜLSEREN BUĞDAYCIOĞLU'NUN TORUNU MU?

Evet, Zeynep Artukmaç, Türkiye’nin tanınmış psikiyat ve yazarlarından biri olan Gülseren Buğdaycıoğlu’nun torunudur. Bu aile bağı, Artukmaç’ın hem sosyal çevresinde hem de kamuoyunda tanınmasına etki eden önemli bir ayrıntıdır.