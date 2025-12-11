Zeki Murat Göle kimdir? Zeki Murat Göle hangi takımları çalıştırdı?

Türk futbolunda uzun yıllar yardımcı antrenörlük ve teknik sorumluluk görevleriyle dikkat çeken Zeki Murat Göle, hem saha içi bilgisi hem de kulüp kültürlerini yakından tanıyan yapısıyla tanınan bir futbol adamıdır. Kariyerinin büyük bölümünü Fenerbahçe'de geçiren Göle, özellikle zor dönemlerde kulübün teknik yönetiminde kritik sorumluluklar üstlenerek adından söz ettirmiştir. Futbolculuk döneminde orta saha mevkiinde görev yapan Göle, profesyonel futbolu bıraktıktan sonra teknik ekiplere katılarak antrenörlük kariyerini geliştirmiştir.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Zeki Murat Göle'nin teknik direktörlük kariyeri, profesyonel futbolculuğunu noktaladıktan sonra aldığı eğitimlerle şekillenmeye başladı. Kısa sürede dikkat çeken genç teknik adam, özellikle teknik analiz becerisi ve saha içi organizasyon konusundaki yetkinliğiyle büyük kulüplerin radarına girdi. Bu süreçte çeşitli futbol akademilerinde görev alan Göle, genç oyuncularla çalışarak hem pedagojik hem de taktiksel yönünü güçlendirme fırsatı buldu.

Türkiye'de A takım seviyesinde uzun süreli yardımcı antrenörlük görevleri üstlenmesi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sayede hem tecrübeli teknik direktörlerle çalışma imkânı yakaladı hem de kulüp içi yapılanmanın tüm aşamalarına hâkim bir isim haline geldi.

FENERBAHÇE DÖNEMİ VE KRİTİK TEKNİK SORUMLULUK GÖREVLERİ

Zeki Murat Göle'nin kariyerinde en çok öne çıkan bölüm, kuşkusuz Fenerbahçe bünyesinde geçirdiği süre oldu. Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar yardımcı antrenör olarak görev yapan Göle, Kulübün geçiş dönemlerinde teknik sorumluluk görevini de üstlenerek takımı maçlara hazırlayan isim oldu.

Yaklaşık bir buçuk yakın farklı dönemde Fenerbahçe'nin başına geçici teknik direktör olarak çıkan Göle, bu süreçlerde takımı lig ve Avrupa maçlarına hazırladı. Takımın kritik eşiklerden geçtiği dönemlerde aldığı sorumluluk, kendisinin kulüp yönetimi ve oyuncu grubu tarafından güvenilen bir isim olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Göle, Fenerbahçe'de görev yaptığı süre boyunca farklı teknik direktörlerle çalıştı. Bu isimler arasında Aykut Kocaman, Phillip Cocu, Ersun Yanal gibi Türk ve yabancı önemli teknik adamlar bulunuyor. Bu deneyim, Göle'nin futbol anlayışının gelişmesinde önemli rol oynadı.

ZEKİ MURAT GÖLE'NİN ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Zeki Murat Göle, kariyerinde birçok kez teknik sorumluluk görevine getirilmiş olsa da uzun süreli teknik direktörlük kariyeri yerine yardımcı antrenörlük rolüyle bilinmektedir. Ancak geçici teknik sorumluluk görevleriyle fiilen teknik direktörlük yapmıştır.

Çalıştırdığı takımlar kronolojik yapıda şu şekildedir:

• Fenerbahçe A Takım (Teknik Sorumlu – Geçici)

Farklı dönemlerde, teknik direktör ayrılıklarının ardından takımın başına geçerek maçlara çıktı, antrenmanları yönetti ve takımın teknik hazırlığını üstlendi.

• Fenerbahçe Yardımcı Antrenör

Uzun yıllar boyunca A takım teknik ekibinde yer alarak taktik planlamadan antrenman yönetimine kadar birçok süreçte görev aldı.

Göle'nin profesyonel olarak çalıştırdığı tek takım Fenerbahçe olup, görev yaptığı süre boyunca hem lig hem de Avrupa karşılaşmalarında takımın sahaya çıkmasını sağladı.

TEKNİK VE TAKTİK ANLAYIŞI

Zeki Murat Göle, modern futbolun ihtiyaçlarına uygun olarak dinamik, baskı odaklı, oyunu hızlı yönlendirmeyi hedefleyen bir yapıyı benimser. Orta saha organizasyonuna verdiği önem, futbolculuk döneminden gelen deneyimin bir yansımasıdır. Oyuncu ilişkilerinde iletişimi güçlü, saha içinde disipline önem veren bir profildir.

Göle'nin antrenörlük anlayışının temel bileşenleri arasında:

• Oyunun temposunu kontrol etme

• Topa sahip olma odaklı stratejiler

• Genç oyunculara alan açma

• Takım içi iletişim ve motivasyonu yüksek tutma

gibi unsurlar öne çıkar.

GELECEK PLANLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK POTANSİYELİ

Türk futbol kamuoyunda, Göle'nin gelecekte uzun soluklu bir teknik direktörlük kariyerine adım atabileceği yönünde görüşler yaygındır. Fenerbahçe'de edindiği tecrübe, oyuncularla kurduğu pozitif ilişkiler ve saha içi hakimiyeti, onu potansiyel bir teknik adam adayı haline getirmektedir.

Zeki Murat Göle'nin ilerleyen yıllarda Süper Lig veya 1. Lig seviyesinde bir kulübün başına geçmesi futbol çevrelerinde sürpriz olarak görülmemektedir. Tecrübeli antrenör, modern futbol anlayışı ve gelişime açık yapısıyla dikkat çekmeye devam etmektedir.