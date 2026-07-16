İtalya Serie A'da transfer gelişmeleri yakından takip edilirken, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik hakkında çıkan Juventus iddiaları dikkat çekti. "Zeki Çelik Juventus'a transfer oldu mu?" ve "Juventus ile Zeki Çelik arasında anlaşma sağlandı mı?" sorularının yanıtını merak eden futbolseverler, kulüplerden gelecek resmi açıklamaları bekliyor.

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS'A MI TRANSFER OLDU?

A Milli Takım'ın başarılı sağ beki Zeki Çelik'in yeni takımı resmen belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Transferin resmiyet kazanmasının ardından futbolseverler, "Zeki Çelik Juventus'a mı transfer oldu?" ve "Zeki Çelik hangi takımda oynayacak?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Juventus'un resmi açıklamasıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açan Zeki Çelik, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla mücadele edecek. Milli futbolcu, Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile aynı takımda buluşmuş oldu.

JUVENTUS, ZEKİ ÇELİK TRANSFERİNİ AÇIKLADI

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, Roma ile sözleşmesi sona eren Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Deneyimli sağ bek, siyah-beyazlı ekiple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferle birlikte Juventus, savunma hattını tecrübeli bir isimle güçlendirirken, Zeki Çelik de kariyerine Serie A'nın en başarılı kulüplerinden birinde devam etme fırsatı yakaladı.

KENAN YILDIZ İLE AYNI TAKIMDA OYNAYACAK

Juventus'ta forma giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ın ardından Zeki Çelik de Torino temsilcisinin kadrosuna katıldı. Böylece yeni sezonda iki milli futbolcu Juventus forması altında birlikte mücadele edecek.

Türk futbolseverler de Serie A'da forma giyecek iki milli oyuncunun performansını yakından takip edecek.

ROMA'DAKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki sağ bek, geride kalan sezonda Roma formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yaptı. Zeki Çelik bu süreçte 1 gol atarken 4 asist yaparak takımına hücum katkısı da sağladı.

İstikrarlı performansıyla dikkat çeken milli futbolcu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçti ve Juventus ile anlaşmaya vardı.

ZEKİ ÇELİK KARİYERİNE JUVENTUS'TA DEVAM EDECEK

Fransa ve İtalya'daki başarılı performansıyla Avrupa futbolunda kendine önemli bir yer edinen Zeki Çelik, yeni sezonda Juventus'un başarısı için mücadele edecek. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcunun hem Serie A'da hem de Avrupa kupalarında takıma önemli katkı sağlamasını hedefliyor. Transferin ardından gözler, Zeki Çelik'in Juventus formasıyla çıkacağı ilk resmi karşılaşmaya çevrildi.