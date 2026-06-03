Zehra Güneş neden yok, Zehra Güneş nerede, Zehra Güneş voleybol kadın milli takım kadrosuna çağrılmadı mı?

2026 Voleybol Milletler Ligi kadrosunun duyurulmasının ardından gözler Zehra Güneş'a çevrildi. Milli takımın uzun yıllardır değişmez oyuncuları arasında yer alan yıldız voleybolcunun listede yer almaması dikkat çekerken, taraftarlar Zehra Güneş'in neden kadroda olmadığı ve milli takımda yer alıp almayacağıyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

ZEHRA GÜNEŞ MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyurulan 2026 VNL Brezilya etabı kadrosunda Zehra Güneş'in ismi yer almadı. Ancak yıldız orta oyuncunun neden kadroya dahil edilmediğine ilişkin federasyon veya teknik ekip tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FİLENİN SULTANLARI VNL'NİN İLK ETABINDA BREZİLYA'DA SAHNE ALACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde mücadele edecek. Milliler, üç etap üzerinden oynanacak organizasyonda başarılı sonuçlar alarak finallere kalmayı hedefliyor.

Turnuvanın ikinci etabı 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Üçüncü etap karşılaşmaları ise 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Kansai bölgesinde oynanacak.

VNL FİNALLERİ İÇİN İLK 8 HEDEFİ

Milletler Ligi'nde üç etap sonunda puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımlar, VNL Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde gerçekleştirilecek.

Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde önemli başarılara imza attı. Milli takım, 2018 yılında ikincilik, 2021 yılında üçüncülük, 2019 ve 2022 yıllarında dördüncülük elde ederken, 2023 yılında ise şampiyonluk sevinci yaşadı.

BREZİLYA ETABI KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya etabı kadrosunda şu isimler yer aldı:

Pasörler: Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan

Smaçörler: İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Ayşe Çürük

Orta Oyuncular: Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Karmen Aksoy, Merve Atlıer, Ezel Balık

Pasör Çaprazları: Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Melis Yılmaz

GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARA ÇEVRİLDİ

Zehra Güneş'in kadroda yer almamasıyla ilgili resmi bir gerekçe paylaşılmaması nedeniyle gözler Türkiye Voleybol Federasyonu ve milli takım teknik heyetinden gelecek açıklamalara çevrildi. Başarılı oyuncunun ilerleyen VNL etaplarında kadroya dahil edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.