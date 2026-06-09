Zara 20 kilo mu verdi, nasıl zayıfladı? Zara diyet mi yaptı, iğne mi vuruldu? Zara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sahne performansları kadar son dönemdeki fit görüntüsüyle de dikkat çeken Zara, verdiği 20 kiloyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının uyguladığı beslenme programı, diyet süreci ve zayıflama yöntemi araştırılırken, "Zara diyet mi yaptı, zayıflama iğnesi kullandı mı?" soruları da gündeme geldi. Zara kimdir, kaç yaşında, nereli ve nasıl kilo verdi? Tüm ayrıntılar haberimizde...

ZARA KİLO MU VERDİ?

Evet, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara uyguladığı sıkı diyet programı sayesinde önemli ölçüde kilo verdi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diyet sürecini tamamladığını ve artık koruma programına geçtiğini duyurdu.

ZARA KAÇ KİLO VERDİ?

Zara, uyguladığı beslenme programı sonucunda yaklaşık 20 kilo verdiğini açıkladı. Verdiği kiloların ardından yeni görünümüyle sosyal medyada ve sahnede dikkat çeken sanatçı, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

ZARA NASIL KİLO VERDİ?

Zara, kilo verme sürecinde "tıp diyeti" olarak tanımladığı bir program uyguladığını belirtti. Sanatçı, kas kaybı yerine yağ kaybını hedefleyen bu programda;

Günde bir öğün beslenmeye çalıştığını,

Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini,

Ev yemekleri tüketmeye özen gösterdiğini,

Porsiyonlarını oldukça küçülttüğünü,

Yemek sırasında sıvı tüketmemeye dikkat ettiğini,

Rafine şekeri hayatından çıkardığını,

Şeker içermeyen kakao çekirdeği tükettiğini açıkladı.

Ayrıca D vitamini ve kabak çekirdeği yağı kullandığını, sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini de ifade etti.

ZARA KİMDİR?

Zara, Türk Halk Müziği'nin sevilen ve güçlü seslerinden biridir. Yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren sanatçı; türkü yorumları, albümleri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Son dönemde ise verdiği kilolar ve yeni görünümüyle magazin gündeminde sıkça yer almaktadır.