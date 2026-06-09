Haberler

Zara 20 kilo mu verdi, nasıl zayıfladı? Zara diyet mi yaptı, iğne mi vuruldu? Zara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zara 20 kilo mu verdi, nasıl zayıfladı? Zara diyet mi yaptı, iğne mi vuruldu? Zara kimdir, kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geldi. Yaklaşık 20 kilo verdiğini açıklayan sanatçının nasıl zayıfladığı, diyet programı uygulayıp uygulamadığı ve kilo verme sürecinde iğne kullanıp kullanmadığı merak konusu oldu. Peki, Zara 20 kilo mu verdi, nasıl zayıfladı? Zara diyet mi yaptı, iğne mi vuruldu? Zara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Sahne performansları kadar son dönemdeki fit görüntüsüyle de dikkat çeken Zara, verdiği 20 kiloyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü sanatçının uyguladığı beslenme programı, diyet süreci ve zayıflama yöntemi araştırılırken, "Zara diyet mi yaptı, zayıflama iğnesi kullandı mı?" soruları da gündeme geldi. Zara kimdir, kaç yaşında, nereli ve nasıl kilo verdi? Tüm ayrıntılar haberimizde...

ZARA KİLO MU VERDİ?

Evet, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara uyguladığı sıkı diyet programı sayesinde önemli ölçüde kilo verdi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda diyet sürecini tamamladığını ve artık koruma programına geçtiğini duyurdu.

ZARA KAÇ KİLO VERDİ?

Zara, uyguladığı beslenme programı sonucunda yaklaşık 20 kilo verdiğini açıkladı. Verdiği kiloların ardından yeni görünümüyle sosyal medyada ve sahnede dikkat çeken sanatçı, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

ZARA NASIL KİLO VERDİ?

Zara, kilo verme sürecinde "tıp diyeti" olarak tanımladığı bir program uyguladığını belirtti. Sanatçı, kas kaybı yerine yağ kaybını hedefleyen bu programda;

  • Günde bir öğün beslenmeye çalıştığını,
  • Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı beslendiğini,
  • Ev yemekleri tüketmeye özen gösterdiğini,
  • Porsiyonlarını oldukça küçülttüğünü,
  • Yemek sırasında sıvı tüketmemeye dikkat ettiğini,
  • Rafine şekeri hayatından çıkardığını,
  • Şeker içermeyen kakao çekirdeği tükettiğini açıkladı.

Ayrıca D vitamini ve kabak çekirdeği yağı kullandığını, sebze ağırlıklı beslenmeye özen gösterdiğini de ifade etti.

ZARA KİMDİR?

Zara, Türk Halk Müziği'nin sevilen ve güçlü seslerinden biridir. Yıllardır müzik kariyerini başarıyla sürdüren sanatçı; türkü yorumları, albümleri ve sahne performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine sahiptir. Son dönemde ise verdiği kilolar ve yeni görünümüyle magazin gündeminde sıkça yer almaktadır.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
TBMM'de konuşan Özgür Özel'den 'seçim' uyarısı: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı

Özgür Özel kürsüde büyük tehlikeye dikkat çekti! Bir de tarih verdi
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren tablo

Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha

Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor

Aziz Yıldırım TFF'ye gidiyor
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Arızalanan otobüse çarpan motosiklet sürücüsü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu can verdi

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı