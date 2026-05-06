Zalgiris Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Zalgiris Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir?

Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? EuroLeague'in heyecan verici karşılaşmalarından Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme seçenekleri neler? İşte Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçının tüm yayın bilgileri...

Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçını canlı izlemenin yolu var mı? EuroLeague'de kritik bir karşılaşmaya sahne olacak Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçını canlı takip etmek isteyenler yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Zalgiris - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenebilir?

ZALGIRIS - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Euroleague Play-Off heyecanında nefesler tutuldu. Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe Beko arasındaki zorlu mücadele, 06 Mayıs 2026 Çarşamba günü oynanacak. Dev maçın başlama saati ise Türkiye saati ile 20:00 olarak belirlendi.

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Basketbolseverler bu dev karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecekler. Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko Play-Off müsabakası, S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen kullanıcılar, bu kanalların yer aldığı dijital platformlar üzerinden karşılaşmaya erişim sağlayabilecek.

S SPORT VE S SPORT PLUS YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:

• S Sport: Tivibu 73. kanal, Turkcell TV+ 77. kanal ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

• S Sport Plus: S Sport Plus uygulaması ve internet üzerinden şifreli, canlı yayın seçeneğiyle takip edilebilir.

MÜCADELE NEREDE OYNANACAK?

Euroleague Play-Off Final mücadelesine Litvanya ev sahipliği yapacak. Zalgiris Kaunas ve Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getirecek olan bu dev randevu, Kaunas şehrinde bulunan Coca-Cola Arena Stadyumu'nda (Zalgirio Arena) gerçekleştirilecek.

TEMSİLCİMİZİN FİNAL YOLUNDAKİ KRİTİK SINAVI

Fenerbahçe Beko, bu maçtan galibiyetle ayrılarak Final-Four hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Play-Off serisinin bu en önemli ayağında, taraftarlarının desteğini arkasına alan Zalgiris Kaunas’a karşı parkede mutlak galibiyet mücadelesi verilecek. Temsilcimize bu zorlu deplasmanda başarılar diliyoruz.

Osman DEMİR
