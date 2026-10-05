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Adana'nın Seyhan ilçesinde iş yerinin önünde tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile oturan 66 yaşındaki kuyumcu Zahir Cız, silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Cız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırıda karnından yaralanan Altunbulduk'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Peki, Zahir Cız kimdir? Kuyumcu Zahir Cız'ı kim öldürdü, neden öldürüldü? Detaylar...

KUYUMCU ZAHİR CIZ KİMDİR?

Zahir Cız, Adana'nın Seyhan ilçesinde kuyumculuk yapan 66 yaşındaki bir iş insanıdır. Cız, 4 Ekim'de Reşatbey Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Cız'ın saldırı sırasında yanında tanıdığı Hüseyin Altunbulduk bulunuyordu. Silahlı saldırıda Cız başından, Altunbulduk ise karnından yaralandı.

ZAHİR CIZ KAÇ YAŞINDA?

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda başından vurulan Cız 66 yaşındaydı.

ZAHİR CIZ'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Zahir Cız'ın ölümüne neden olan silahlı saldırının faili henüz belirlenmedi. Olay sırasında Cız ile birlikte bulunan Hüseyin Altunbulduk da saldırıda yaralandı. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu nedenle saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilere ilişkin soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerekiyor.

ZAHİR CIZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Zahir Cız'ın neden öldürüldüğüne ilişkin yetkili makamlarca açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor. Cız, 4 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde iş yerinin önünde tanıdığı Hüseyin Altunbulduk ile oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Cız'ın başına, Altunbulduk'un ise karnına kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Zahir Cız, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Altunbulduk'un tedavisi sürerken hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülüyor.