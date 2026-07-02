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Zaferin Rengi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kim, konusu ne, senaryosu gerçek mi?

Zaferin Rengi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Zaferin Rengi filmi oyuncuları kim, konusu ne, senaryosu gerçek mi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Zaferin Rengi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Zaferin Rengi konusu, özeti ve Zaferin Rengi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Zaferin Rengi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Zaferin Rengi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Zaferin Rengi filmini izleyecek olanların merak ettiği Zaferin Rengi konusu nedir, Zaferin Rengi oyuncuları kimler ve Zaferin Rengi özeti gibi konuları inceliyoruz.

ZAFERİN RENGİ FİLMİ KONUSU NE?

Zaferin Rengi, Milli Mücadele yıllarında İstanbul'un işgal altında bulunduğu dönemde yaşanan olayları konu alıyor. Film, Anadolu'da verilen bağımsızlık mücadelesine İstanbul'dan sağlanan desteği ve bu süreçte sporun, özellikle futbolun toplum üzerindeki etkisini anlatıyor. Hikâyede, dönemin önemli spor kulüpleri, futbolcuları ve vatanseverlerinin verdiği mücadele, tarihi olaylarla birlikte beyaz perdeye taşınıyor.

ZAFERİN RENGİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Yapımda, tarihi dokusunu koruyan semtler ile dönemin atmosferini yansıtan plato ve özel dekorlar kullanıldı. Çekimlerde Beyoğlu, Galata ve Balat gibi tarihi bölgelerin yanı sıra döneme uygun hazırlanan iç ve dış mekânlardan da yararlanıldı. Böylece 1920'li yılların İstanbul'u sinema perdesine gerçekçi bir şekilde yansıtıldı.

ZAFERİN RENGİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Zaferin Rengi filminin çekimleri 2023 yılında tamamlandı. Yapım, hazırlık sürecinin ardından 16 Şubat 2024 tarihinde vizyona girerek sinemaseverlerle buluştu.

ZAFERİN RENGİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin geniş oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Başlıca oyuncular şunlardır:

• Nejat İşler

• Timuçin Esen

• Yiğit Özşener

• Birce Akalay

• Gonca Vuslateri

• Kubilay Aka

• Gülper Özdemir

• Sarp Akkaya

• Ertan Saban

• Yılmaz Bayraktar

ZAFERİN RENGİ FİLMİ GERÇEK BİR HİKÂYEDEN ESİNLENDİ

Tarih ve dram türündeki Zaferin Rengi, Milli Mücadele döneminde yaşanan gerçek olaylardan ilham alınarak hazırlandı. Film, işgal altındaki İstanbul'da yaşanan gelişmeleri, dönemin futbol dünyasıyla iç içe işleyerek izleyiciye farklı bir bakış açısı sunuyor. Tarihi olayları sinematik bir anlatımla ekrana taşıyan yapım, hem güçlü oyunculuk performansları hem de dönem atmosferini başarılı şekilde yansıtmasıyla öne çıkıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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